СК показал фрагмент сбившей Ил-76 под Белгородом американской ракеты

Фото: СК РФ/ТАСС

Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой видно фрагмент американской ракеты, сбившей военный самолет Ил-76 под Белгородом. По данным СК, на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 обломков корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

На кадрах видны сотрудники СК РФ, работающие на месте крушения военно-транспортного самолета. Также показаны обломки использованного вооружения.

По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не желают проведения международного расследования крушения Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины, поскольку боятся, что раскроется их участие в катастрофе. По его словам, теперь европейцы требуют бумаги, без которых рассматривать дело не будут.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.