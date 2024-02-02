Кремль ответил на заявление Киева о просьбе к РФ передать тела пленных ВСУ Песков: Украина не просила передать тела погибших пленных при крушении Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России не получила от руководства Украины обращений с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении российского военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным Минобороны России, на борту находились 65 украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В администрацию — нет, [обращения не поступало], — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76. По его словам, Москва пока не дала ответа.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

СК показывал видео, на котором видно фрагмент ракеты, сбившей Ил-76. Всего в районе крушения самолета обнаружено 116 обломков двух ракет с надписями и маркировками на английском языке и более 670 фрагментов тел. Личности всех жертв трагедии установлены.

Президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.