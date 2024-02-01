Следствие установило личности всех погибших в крушении Ил-76 под Белгородом

Фото: AP/TASS

Следственный комитет России идентифицировал останки всех погибших в крушении самолета Ил-76 под Белгородом, сообщила пресс-служба ведомства. Всего специалисты обнаружили свыше 670 фрагментов тел.

Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. <...> Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы, — уточнили в СК.

Ведомство добавило, что итоги генетической экспертизы позволили сделать однозначные выводы о принадлежности найденных фрагментов. Так, были идентифицированы шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных, которых перевозили на обмен.

До этого Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой видно фрагмент американской ракеты, сбившей Ил-76 под Белгородом. По данным СК, на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 обломков корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Ранее президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.