В Госдуме заявили, что РФ передаст тела погибших в Ил-76 без условий Депутат Журавлев: Россия не будет устраивать торг вокруг тел погибших в Ил-76

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Россия не будет устраивать торг вокруг тел пленных украинских военных, погибших в сбитом ВСУ самолете Ил-76, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, российская сторона передаст их родственникам без всяких условий, тогда как представители официального Киева «из передачи тел могут устроить очередное кровавое шоу».

Мы тем и отличаемся от наших врагов, что никогда не будем устраивать торг вокруг тел военнослужащих. Отдадим их просто так, без всяких условий. Семьи украинских военных должны понимать, на чьей стороне правда. Точно не у тех, кто сбил транспортный самолет с пленными — чтобы другим солдатам и офицерам ВСУ неповадно было сдаваться. Мы по-прежнему за человеческое отношение, которое заключается в уважении к раненым и погибшим, пусть и в рядах противника, — сказал Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности передачи Киеву тел украинских военнопленных, которые погибли при ударе ВСУ по самолету Ил-76, находится в компетенции следствия. Он также рассказал, что администрация главы РФ не получила от руководства Украины обращений с соответствующей просьбой.