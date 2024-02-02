В Кремле ответили на вопрос о выдаче Украине погибших при атаке на Ил-76 Песков: передача Киеву тел погибших при атаке на Ил-76 — в компетенции следствия

Фото: t.me/sledcom_press

Вопрос о возможности передачи Киеву тел украинских военнопленных, которые погибли при ударе ВСУ по самолету Ил-76, находится в компетенции следствия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. В момент атаки на самолет на его борту были 65 попавших в плен военнослужащих ВСУ.

Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие, и, естественно, все режимы определяют только следственные органы, — цитирует агентство пресс-секретаря президента России.

Ранее он рассказал, что администрация президента России не получила от руководства Украины обращений с просьбой о передаче тел погибших военнопленных. Таким образом он прокомментировал заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, утверждавшего, что Киев обращался к Москве с соответствующей просьбой и не получил ответа.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.