Армия РФ лишила ВСУ «глаз» под Донецком: новости СВО на вечер 9 февраля

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинской армии на Донецком участке фронта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в результате обстрела ВСУ лишились двух пунктов управления беспилотниками, использующимися для обстрела российских позиций и для рекогносцировки (разведки). Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 9 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

Подразделениям российской группировки войск «Центр» удалось улучшить свое положение на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что за последние сутки ВС РФ успешно отразили две атаки противника при поддержке артиллерии. Украинская армия потеряла до 290 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

На Купянском направлении было отражено пять атак, организованных штурмовыми группами 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины. Противник попытался взять штурмом позиции армии России в районе населенных пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР), однако все попытки обернулись провалом. За сутки армия Украины лишилась 185 солдат, двух пикапов и одного орудия М119 на данном направлении.

Активные боевые действия велись на Южно-Донецком направлении, где противник потерял более 190 человек. Кроме того, были уничтожены два танка, шесть автомобилей и гаубица «Мста-Б». На Донецком направлении потери противника оцениваются в 300 человек убитыми или ранеными, уничтожены пять автомобилей, гаубица Д-20 и орудие Д-30.

Украинская армия обстреляла Белгородчину

Российские системы ПВО сбили по меньшей мере 12 воздушных целей в небе над Белгородской областью, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате падения обломков никто не пострадал, однако девять жилых частных домов получили повреждения. Также были повреждены три автомобиля и строящееся здание детского сада.

В Шебекинском городском округе под обстрел попал населенный пункт Ржевка. В результате атаки ВСУ пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Один мужчина находится в тяжелом состоянии: у него оторвало верхние и нижние конечности.

По данным Министерства обороны России, за последние сутки украинская армия попыталась атаковать с помощью беспилотников по меньшей мере четыре российских региона. Средства ПВО сбили или перехватили 19 БПЛА противника.

Фото: МО Украины

Новый главком ВСУ сделал первое заявление после назначения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал первое официальное заявление после своего назначения на пост. По его словам, на повестке дня в украинской армии стоят новые задачи, в том числе связанные с применением беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. По его мнению, такая тактика приблизит Киев к достижению целей. Вместе с тем новый главком ВСУ подчеркнул, что отдельное внимание необходимо уделять подготовке украинских солдат. По его словам, жизнь и здоровье военнослужащих «всегда являлись главной ценностью армии».

Бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному же было присвоено звание Героя Украины, соответствующий указ подписал президент республики Владимир Зеленский. Кроме того, Залужного наградили орденом «Золотая Звезда».

Размышляя о возможных причинах отставки Залужного, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что президент Украины был недоволен его самостоятельностью. По мнению Матвийчука, Залужный «вел свою игру» на политической арене. В то же время в офисе президента Украины утверждают, что отставка Залужного связана с необходимостью кадровых перестановок в вооруженных силах республики и смены тактики ведения боевых действий.

Зеленскому предрекли окончание политической карьеры

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться своей должности из-за увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пользовавшегося популярностью среди населения, считают пользователи социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), обрушившиеся на главу государства с критикой из-за кадровых перестановок. Комментаторы называют это решение худшим за всю карьеру Зеленского.

В то же время эксперты информационного агентства Bloomberg уверены, что увольнение Залужного обернется для Зеленского серьезными проблемами. Аналитики подчеркивают, что бывшего главкома ВСУ поддерживало около 90% населения. Новый командующий же не пользуется народной любовью.

В Москву прибыли освобожденные из украинского плена солдаты

Военно-транспортные самолеты ВКС России доставили в Москву российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. Кроме того, им окажут психологическую помощь.

Отмечается, что обмен военнопленными произошел 8 февраля по схеме «100 на 100». В конце января в Россию вернулись еще 195 российских военнослужащих. Украинская сторона также вернула 195 солдат, взятых в плен в ходе специальной военной операции.

Фото: МО РФ

Немецкий наемник пожаловался на «бесконечность» российской армии

Вооруженные силы России обладают «бесконечным» количеством солдат, заявил немецкий наемник по имени Бен, служащий в составе отряда специального назначения ВСУ. По его словам, количество российской военной техники также не поддается исчислению. Однако огромное количество солдат и вооружений — не единственные причины, по которым ВСУ терпят поражение, считает он.

Гражданин Германии утверждает, что украинская армия терпит поражение за поражением из-за медлительности западных партнеров. По его мнению, страны ЕС и США затягивают поставки новых вооружений и оказывают помощь Киеву фрагментарно. Кроме того, на провалы ВСУ оказывает влияние низкая координированность действий украинских подразделений. В конечном счете все эти факторы привели к провалу летнего контрнаступления 2023 года, подытожил он.

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