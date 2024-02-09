Стало известно, почему Сырский получил прозвище Мясник Полковник Матвийчук: новый главком ВСУ Сырский стал Мясником после Дебальцево

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Новый главком ВСУ Александр Сырский, прозванный на Украине Мясником и Генералом — «груз 200», получил эти прозвища благодаря многочисленным потерям украинских военных при операциях под его командованием, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, одной из «заслуг» Сырского является катастрофа ВСУ в Дебальцевском котле на Донбассе.

Он возглавил одну из операций по приведению в порядок Донбасса. Дебальцевский котел — это его заслуга, он туда засадил ВСУ, и где бы только он ни командовал в последующем, там везде шли кровавые эксцессы. Поэтому — Мясник, Генерал — «груз 200», — объяснил эксперт.

То же самое, по словам полковника, произошло в Артемовске, где Сырский до последнего держал войска, обещая президенту Владимиру Зеленскому, что не сдаст город. В результате Артемовск сдали с большим числом жертв среди украинских военных.

Сырский — это приспособленец, гибкий хребет, <...> он будет служить Зеленскому как пудель на побегушках, такой это генерал, — добавил Матвийчук.

По его мнению, назначение нового главкома ВСУ никак не отразится на ходе спецоперации. При этом, как считает эксперт, Сырский способен организовать безрассудные операции, которые приведут к дальнейшему углублению кризиса в украинской армии.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский не пользуется популярностью ни в войсках, ни среди гражданского населения Украины. Его назначение в ВСУ считают «очень плохим решением».