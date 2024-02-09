Почему Сырского называют Бетоном и Мясником, что о нем думают в России

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский (в центре)

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью ни в войсках, ни среди гражданского населения Украины. Какие прозвища пристали к генералу, какого мнения о Сырском в России и на Украине?

Какие прозвища заслужил Сырский

«Залужный ушел, пришел Мясник» — так озаглавили статью о смене главнокомандующего Вооруженных сил Украины авторы американского издания Politico. Со ссылкой на украинские источники СМИ приводят прозвища генерала Александра Сырского.

«„Очень плохое решение“, заявил капитан ВСУ изданию NatSec Daily. <...> Назначение Сырского не окажет положительный эффект на Украину, поскольку на передовой его считают „советским“ генералом, который бездушно рискует своими людьми. Источник добавил, что украинские военные дали Сырскому прозвище Мясник и оно к нему пристало. Еще одно его прозвище — Генерал 200 — из-за обозначения погибших на поле боя», — пишет Politico.

По утверждению российских СМИ, позывным генерала Александра Сырского во время боев за Бахмут (Артемовск) был Бетон. Кроме того, «РБК-Украина» сообщает, что «Сырский — кот». Генерала стали изображать в виде кота из-за вирусной популярности украинского фронтового кота Сырского в украинских соцсетях. В ноябре 2023 года издание New Voice сообщало, что кот Сырский стал вытеснять из мемов пса Патрона, который стал известен при Залужном.

Что говорят о Сырском в России

Российские военные эксперты и политики выступили с негативными комментариями о новом главнокомандующем ВСУ. Военкор Евгений Поддубный назвал его «приспособленцем».

«Сырский — это генерал, который привык проигрывать. С 2014 года. Он проигрывал ополчению Донбасса, проигрывал армии России. Но всегда выходил сухим из воды. Это говорит о том, что Сырский — мощный приспособленец, который может любой недуг в подвиг обратить», — объявил журналист.

В России напомнили Сырскому, что он воюет против своей Родины, где у него есть ближайшие родственники — отец и брат.

«Вырусь, который наплевал на свою родню, на могилы своих дедов еще задолго до того, как это стало трендом. Но он отлично подходит в команду Зеленского», — указал Поддубный.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский, Александр Сырский

Депутат Госдумы генерал-майор Леонид Ивлев отметил, что Сырский, как и многие другие украинские офицеры, нарушил клятву верности СССР.

Жестко выразился экс-президент и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что испытывает чувство «ненависти, презрения и омерзения» при взгляде на биографию Сырского.

«Ненависти ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи). <...> Презрения к западным странам, которые маниакально толкали единый народ России и Украины к новой гражданской войне. <...> Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам», — объявил Медведев.

Как оценивают назначение Сырского на Украине

Politico пишет, что украинские источники оценивают нового главнокомандующего очень негативно.

«Генерал Сырский на командном посту банкрот, его появление и приказы деморализуют людей, он подрывает веру в командование. Его попытки получить „тактические прорывы“ постоянно обескровливают наш человеческий ресурс, при этом обеспечивая только тактические успехи, захват лесополосы или мелкой деревни, без учета оперативных целей», — приводит издание заявление неназванного украинского офицера в соцсети X (Twitter).

Проукраинские Telegram-каналы постарались подбодрить своих читателей.

«Сила в единстве, дамы и господа. Мы воюем не за Залужного и не за Сырского. Помните про это», — призывал канал украинских десантников из 25-й бригады ВСУ.

Однако они столкнулись с упреком: в комментариях напомнили, что ВСУ фактически никак не поддержали Залужного после отставки.

Фото: president.gov.ua Александр Сырский (в центре)

«Удивительно, как изменилась риторика: пару дней назад писали: „Не троньте Батю, мы за Батю Банковую (офис президента Украины. — NEWS.ru) снесем“, а сегодня „и так сойдет“», — посмеялся пользователь Святослав.

Украинский Telegram делает предположения о том, как будет меняться обстановка.

«Что нас ждет? Прежде всего будут изменения. Их можно было давно сделать, но сделают сейчас, чтобы поднять авторитет Сырского. А авторитет у мужика, мягко говоря, такой себе. <...> [В подразделениях под его командованием] настрой не то чтобы панический, но фразу „Нам конец“ я сегодня слышал чаще, чем в канаве под Правдино во время наступления [ВСУ] на Херсон», — пишет украинский автор.

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