Как Зеленский поменял щирого хохла на москаля

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Свершилось! Президент Украины Владимир Зеленский после необычайных душевных мук собственноручно отправил в отставку главкома Валерия Залужного, помазав его словесным елеем и выразив надежду, что генерал останется в команде. Что это значит на практике, понять пока трудно. В результате уход Залужного так долго обсуждали, так долго надували информационный пузырь, что под его прикрытием как-то незаметно прошло первое чтение закона о мобилизации. А значит, ему уже дали «зеленый свет». Иными словами, главком уходит, никак этим непопулярным законом не замазанный. Впрочем, его как минимум ставят на паузу. А жизнь в украинском мирке цвета хаки продолжается.

И все-таки Сырский

Зеленский еще год назад не скрывал своего желания видеть на посту главкома именно Александра Сырского. Но были проблемы идеологического характера. У Залужного, уроженца Винницы, все в порядке с происхождением — щирый хохол. А вот у Сырского анкетные проблемы: родился во Владимирской области, окончил Высшее общевойсковое командное училище в Москве, имеет родню в России.

Принял присягу Украине, но так и не освоил мову, оставшись «москворотым». А потому у местной общественности он крайне непопулярен, что явно отвечает стратегическим расчетам президента, не желающего плодить себе конкурентов.

Карьеру Залужного спасла наша «перегруппировка сил» под Харьковом, такого генерала в ореоле славы снимать было нельзя от слова «совсем». Но затем были провал «контрнаступа», сданные Бахмут, Марьинка, угроза нескольких котлов. Залужный уже не выглядел магом, способным сокрушить орды москалей. Сам Залужный закусил удила, когда вместе со своей командой попал под наш ракетный обстрел. Несколько его соратников погибли, а сам он чудом избежал ранения. Но в его окружении бытовало мнение, что его диспозицию русским слили с Банковой.

Ну а после нескольких публикаций, подписанных именем Залужного, который фактически вынес свои споры с Зеленским на суд общественности, стало ясно, что его отставка — дело времени.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Грядет большая чистка

Очевидно, что с Залужным добровольно уйдут несколько его доверенных лиц. Прежде всего начальник генштаба Шаптала. Но это уже не так важно. Поскольку Зеленский сам начинает чистку руководства армии. И тот факт, что он сразу перечислил несколько фамилий генералов и даже полковников, с которыми, по его словам, провел предварительные беседы, свидетельствует о том, что кандидаты на продвижение на высшие командные должности «подработаны». И перестановки начнутся сразу, без раскачки.

Зеленский мечтает получить полностью управляемую армию, полностью послушную ставку, которая не будет подвергать сомнению его личные стратегические указания. А главное, никто из-за его спины не вырвется в народные герои и любимцы.

А что же Залужный

Не исключено, что его в покое не оставят, чтобы уже больше о политической карьере и не помышлял. Тут важно, чтобы он пресс-конференций не собирал и экспертом не выступал. Не исключено, что ему пригрозят повесить на него сбитый Ил-76, сдачу Бахмута, выявленные хищения при обороне городов. Зеленскому нужен полностью нейтрализованный Залужный, а не сидящий в засаде популярный генерал, ждущий очередного провала ВСУ.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Валерий Залужный

Отставка Залужного и начинающаяся чистка армии — это прямая подготовка условий к отказу от президентских выборов и пребыванию Зеленского в статусе нелегитимного президента.

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