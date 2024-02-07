Нелепые дрыганья и слезы по убитым наемникам: что происходит с Макроном

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В конце прошлого года Украина в свойственной ей людоедской манере ударила по Белгороду. Ударила намеренно, прицельно по центру города, ударила кассетными боеприпасами. Классическая террористическая атака с применением армейского высокоточного оружия.

МИД смелой Французской Республики тогда прокомментировал это так, что в целом всё нормально, Украина, мол, в своем праве на самооборону. Эту эпитафию европейскому гуманизму тогда хоть и чрезвычайно резко, но в кои-то веки абсолютно метко охарактеризовал бывший президент России Дмитрий Медведев. Ну это когда сказал, что французы «п...ры, но не пионеры».

И вот, казалось бы, хуже официальный Париж уже высказаться не может, да и куда ему что-то комментировать, когда благодарные фермеры вовсю удобряют «европейский цветущий сад»? А вот, глядишь ты, уже аж сам президент Пятой республики Макрон рассказал, что Россия «трусливо и возмутительно» отправила в землю каких-то очередных французских «гуманитарных работников». Имена работников, само собой, пока не называют, а то в спешке можно и звания случайно назвать. Но можно быть уверенным, что через пару недель во французской прессе появится короткая заметка, гласящая о том, что парочка вояк каталась на лыжах и сорвалась в ущелье или выпала с корабля, но тела их в любом случае предъявить не получится.

Фото: МО Украины

Но возникает резонный вопрос. Если Макрон и его правительство считают удары по ледовому катку «правом на самооборону», то чем они недовольны сейчас? Его наемники приехали помогать фактически бандформированиям, которые пока еще именуются ВСУ. Закономерно были ликвидированы. То есть приехали помогать убивать мирных граждан и сами получили по заслугам. Это ли не реализация законного права на самооборону?

Но разгадка таких смешных заявлений президента Франции проста — его, что называется, корёжит. Рейтинги низкие, фермеры вовсю удобряют навозом вообще всё, что видят, из Африки колонизаторов одновременно выжимают и Россия, и Китай, и ушлые союзники в лице США. К тому же почти каждый выход в народ сопровождается чем-то в лицо — то яйцом, то слюной, то кулаком... Да еще и эти нелепые дрыганья Макрона в попытке дать сдачу обидчику — благодарному электорату то бишь. Кстати, этим же словосочетанием — нелепые дрыганья — можно и попытки Франции залезть в Армению охарактеризовать.

Короче, не пошла карта у Макрона. Потому и летят во все стороны совершенно невменяемые заявления о «законных» обстрелах мирных городов, о «трусливо убитых» наемниках и чуть ли не полной решимости положить на алтарь всю экономику еврозоны, ради Украины, а на деле — ради возрождения влияния американского бизнеса.

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