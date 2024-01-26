Кризис в Техасе: начало гражданской войны в США или просто тимбилдинг?

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Pres

Государственная граница между США и Мексикой

События, разворачивающиеся на границе американского штата Техас и Мексики, у многих наблюдателей породили ассоциации с Гражданской войной в Америке в ХIХ веке. При всей гибкости американского федерализма прямые столкновения местных рейнджеров, выполняющих приказ губернатора по охране границы, и федеральных агентов, поддержанных Верховным судом США, явно вышли за рамки привычного.

Как развивались события в Техасе

Накануне рождественских каникул палата представителей Конгресса США окончательно блокирует пакет помощи Украине и Израилю, не добившись от президента выделения нужных ассигнований на охрану границы.

5 января в Техасе форсируют установку проволочных заграждений, впервые они появляются еще в августе 2023 года на всем 48-километровом протяжении границы с Мексикой.

12 января национальная гвардия Техаса закрыла агентам федеральной приграничной службы доступ к сооружаемым заграждениям и границе.

23 января Верховный суд США с перевесом всего в один голос объявляет противодействие деятельности агентов незаконным на том основании, что техасцы мешают пограничникам обрабатывать поступающих легальных мигрантов.

24 января губернатор Техаса в резкой форме объявляет Байдена беззаконным президентом, который нарушает данные им клятвы.

25 января губернаторы 25 штатов выражают Техасу свою полную поддержку и готовы прислать в помощь свои подразделения нацгвардии.

Фото: Bob Daemmrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Губернатор Техаса Грег Эббот

В чем упорство Джо Байдена

Столкновения в далеком Техасе неожиданно отразились на судьбе американской помощи Украине. Суть противоречий в конгрессе свелась к тому, что республиканское большинство в палате представителей потребовало связать выделение десятков миллиардов на поддержку Киева с солидным финансированием действий на границе с Мексикой. Через которую постоянно проникают тысячи незаконных мигрантов из всех стран Латинской Америки. Потому республиканцы оседлали выигрышный лозунг: администрация Джо Байдена щедро финансирует далекую войну в то время, как под вопрос поставлена безопасность самой Америки.

Казалось бы, что мешало команде Байдена срочно пойти на компромисс с оппонентами, раздав всем сестрам по серьгам? А все дело в приближающихся выборах, тему которых обе партии используют в своих интересах. Между тем хорошо известно, что немалую часть ядерного электората Байдена составляют испаноязычные «новые американцы», то есть легализовавшиеся некогда незаконные мигранты, прорвавшиеся через границу.

А потому появление стены на границе с Мексикой будет ими воспринято как удар по жизненным интересам общины, которая продолжает ударными темпами пополняться. Недавние мигранты полностью за открытые границы. Поэтому команда действующего президента всячески препятствует реализации радикальных предложений республиканцев. А те, в свою очередь, пытаются ударить по Байдену с двух позиций: оторвать от него новых американцев и заодно ударить по украинской политике Байдена, который во многом связал свое политическое будущее с результатом украинской кампании.

Фото: Carlos Moreno/dpa/Global Look Press Строительство стены на границе с Мексикой

Снова техасские рейнджеры

Поэтому республиканский губернатор Техаса пошел ва-банк: вывел рейнджеров к границе и приказал строить заслоны из колючей проволоки. Примечательно, что эту стену начал сооружать еще президент Дональд Трамп, первым поднявший знамя активного противодействия нелегальной миграции. Но находившийся в оппозиции к нему демократический конгресс всячески тормозил финансирование. Так что противостояние в Техасе имеет глубокие исторические корни.

Но, согласитесь, картина противостояния местных рейнджеров и федеральных агентов, которые бросаются резать проволочные заграждения, отдает уже откровенным политическим абсурдом. А уж поддержка действий техасцев губернаторами еще 25 штатов, готовых прислать на подмогу свои части национальной гвардии, выглядит просто расколом Соединенных Штатов. Тут уж невольно опять вспоминается Жириновский, который с трибуны Госдумы заявил, что в 2024-м не будет никаких американских выборов, да и самой Америки не будет. Тогда, как водится, над новоявленным пророком посмеялись.

Кстати, можно вспомнить, что официально Соединенные Штаты есть «свободное объединение вооруженных мужчин».

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Pres Государственная граница между США и Мексикой

Быть ли расколу Америки

Конечно, сепаратизм — явление универсальное. Еще в восьмидесятых годах публично обсуждали возможность выхода, например, из состава США Калифорнии, которая автоматически стала бы шестой экономикой мира. Да еще и ядерным государством. С тех пор много воды в океан утекло, но движения за свободные Калифорнию и Техас, которые во все большей степени становятся испаноязычными, постоянно дают о себе знать. Их эмиссары даже приезжали к нам. Но вряд ли эти пока маргинальные силы угрожают американскому федерализму.

А вот политическая система страны, ее эффективность и устойчивость, все чаще ставится под вопрос. И события в Техасе явно ее не укрепляют.

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