Провал «контрнаступа», критика методов ВСУ: чем запомнится главком Залужный

Фото: NATO

Валерий Залужный

Валерий Залужный занимал пост главного командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) около трех лет. Сегодня стало известно, что он окончательно покинул эту должность. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на его место командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Слухи об отставке Залужного появились еще в конце января, но имя его преемника тогда не сообщалось. Что известно о бывшем главкоме ВСУ и почему его уволил Зеленский — в материале NEWS.ru Новости СМИ2

Что известно об образовании Залужного

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новограде-Волынском (ныне Звягель) Житомирской области Украины в семье военных. В 1997-м Валерий окончил с отличием Одесский институт сухопутных войск. В 2007-м получил золотую медаль в Национальной академии обороны Украины.

Фото: president.gov.ua

После этого он стал начальником штаба — первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады. Прослужив там два с половиной года, Залужный вновь получил повышение. Он был назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в приграничной Владимиро-Волынской области.

В 2014 году Залужный окончил с отличием еще одно учебное заведение — Национальный университет обороны имени Ивана Черняховского. Его признали лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки и наградили переходящим мечом королевы Великобритании.

Фото: president.gov.ua

Чем занимался Залужный до назначения на пост главкома ВСУ

В 2014-м Залужный был заместителем командира сектора «С», военные которого принимали участие в боевых действиях в Дебальцево. Попав в окружение ополченцев, бойцы ВСУ в итоге уступили этот город Донецкой народной республике в феврале 2015 года. Залужный был включен в список лиц, «разыскиваемых Генпрокуратурой ЛНР по статьям "геноцид" и "запрещенные методы войны"».

Во время событий в Донбассе он также командовал другими подразделениями и дослужился до начальника штаба Объединенных сил Вооруженных сил Украины, получив звание генерал-майора. В декабре 2020 года Залужный получил очередной диплом, окончив магистратуру Острожской академии.

До назначения на пост главы ВСУ Валерий Залужный командовал войсками оперативного командования «Север», штаб которого располагался в Чернигове. В СМИ его называли начальником без амбиций и характеризовали как бесконфликтного человека.

В июле 2021 года Залужному предложили должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины — второго человека в военном ведомстве после министра обороны.

Журналисты объясняли это назначение пословицей «Не было бы счастья, да несчастье помогло», имея в виду предполагаемый конфликт прежнего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана.

Когда Зеленский провел кадровые перестановки, главкома перевели на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а второй ушел в отставку в ноябре 2021 года.

Фото: Валерий Залужный и Андрей Ермак

Интернет-скандал и богатая дочь

За годы своей работы Залужный успел стать фигурантом интернет-скандала. Хакер, известный под ником Джокер ДНР, взломал его аккаунт в Instagram (запрещен на территории РФ) и выяснил, что большинство собеседниц главкома в соцсети — молодые девушки.

По данным, которые злоумышленник получил из переписок главкома, в каждом городе Залужного ждет молодая военнослужащая, американские журналы ставят его фото на обложку и смерть каких-то «нацистских дурачков» его не касается. Хакер высказал тогда мнение, что у Валерия был план: "Чем больше погибнет мужчин, тем больше молодых украинок достанется военачальнику".

Кроме того, в прошлом году СМИ писали, что дочь Залужного от первого брака, 20-летняя студентка Одесского медицинского университета Кристина, владеет недвижимостью, которая стоит десятки миллионов долларов.

Среди ее имущества — особняк в Чили и вилла на Канарских островах, сообщал "Московский Комсомолец". Как следует из опубликованных в интернете документов, оба дома были куплены в 2022 году, когда на Украине шла специальная военная операция ВС РФ.

Как Залужный стал публичным

В начале СВО Залужный нечасто выступал с заявлениями. Однако в июне 2023 года он дал большое интервью американскому изданию The Washington Post, а в ноябре — британскому журналу The Economist. Он раскритиковал западных союзников, которые «осторожны в поставках Украине новейших технологий и более мощного оружия». В интервью он говорит о невозможности переговоров с Россией.

В феврале 2024 года на сайте CNN вышла колонка Залужного под названием «Дизайн войны изменился». В ней он рассуждал о «новой философии обучения и ведения войны». По его мнению, одержать победу нынешними методами невозможно, ВСУ нужны «беспилотные системы и другое современное оружие».

Почему Зеленский уволил Залужного

1 февраля издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что 29 января состоялся разговор между Зеленским и Залужным, во время которого президент сообщил главкому о его грядущем увольнении. Авторы статьи процитировали слова украинского лидера о том, что общественность все больше устает от боевых действий на территории страны и помощь от международных партнеров замедлилась.

Залужный якобы ответил, что скорое улучшение положения Киева на поле боя маловероятно по многим причинам, среди которых мобилизационные проблемы.

Залужный на Украине популярнее Зеленского, считает заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По мнению политолога, после увольнения его с должности главкома военнослужащий останется в украинской политике.

«На Украине деятельность Залужного оценивают высоко. Он как военачальник имеет серьезный авторитет в украинских вооруженных силах. Исходя из рейтингов доверия украинцев, Залужному доверяют 82%, а президенту Украины Владимиру Зеленскому только 72%. Эта фигура останется на политическом олимпе Украины. С этим нам придется иметь дело», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru Козюлин.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

По мнению политолога, Залужный провел ряд успешных для ВСУ операций, но его главным провалом стало летнее контрнаступление 2023 года.

«Российская армия не побежала, не сдала территории, а успешно реализовала свой план. Однако сложно однозначно ставить это в вину одному лишь Залужному. Никто не идеален, кроме того, я не вижу ни одного человека, кто мог бы полноценно заменить его на этом посту», — высказал мнение Козюлин.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев полагает, что отставка Залужного была выгодна Зеленскому.

«И не только потому, что он таким образом устраняет своего политического конкурента, обладающего вдобавок еще и весьма солидным рейтингом. Отставка выгодна, потому что на главкома можно сейчас переложить ответственность за все неудачи и промахи ВСУ, начиная с провалившегося контрнаступления и заканчивая сбитым Ил-76, в котором погибли украинские же военнопленные», — заключил парламентарий.

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