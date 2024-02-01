Залужный заявил о необходимости «непопулярных мер» для сохранения ВСУ Залужный: Украина не способна укомплектовать армию без «непопулярных мер»

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Украинские государственные институты не обладают нужным инструментарием для повышения укомплектованности армии без «непопулярных мер», такое мнение выразил в статье для телеканала CNN главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом не указал, о каких именно мерах идет речь.

Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер, — написал он.

Также в числе проблем, мешающих успехам на поле боя, Залужный назвал несовершенство нормативно-правовой базы и «частичную монополизацию» оборонной промышленности. По словам военного, это приводит к «узким местам» в производстве боеприпасов и усиливает зависимость ВСУ от поставок со стороны западных партнеров.

Кроме того, в своем материале главком отметил, что в 2024 году Украине необходимо создать новую систему обеспечения вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Для этого должно хватить пяти месяцев, считает Залужный. Еще два фактора усиления армии заключаются в разработке новой философии ведения боя и обучении солдат, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил главнокомандующего ВСУ покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что главкому не нашли замены.