СМИ узнали, что Залужный ответил Зеленскому на предложение уволиться WP: Залужный сказал Зеленскому, что ситуация на поле боя не улучшится

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе разговора с президентом страны Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения на поле боя маловероятно, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник. По словам последнего, в ходе разговора 29 января глава государства предположил, что смена военного руководства поможет освежить обстановку в ситуации, когда население устало от боевых действий, а помощь западных партнеров замедлилась.

Генерал не был рассержен. <...> Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно, — говорится в материале, в котором также указано, что Зеленский внимательно слушал главкома.

Ранее стало известно, что 29 января Зеленский попросил Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение главкома после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

Американский журналист Сеймур Херш предполагал, что президент Украины хочет уволить главнокомандующего из-за тайного обсуждения последнего с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией. По его словам, эти переговоры продолжаются с прошлой осени.