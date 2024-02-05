«Демонтаж украинской государственности»: Поддубный о Зеленском и Залужном Поддубный заявил о потере легитимности Зеленским в ситуации с Залужным

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Неспособность президента Украины Владимира Зеленского контролировать вертикаль власти в Киеве окончательно лишает его политической легитимности, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его мнению, ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного с вовлечением США говорит о полном крахе украинской государственности.

Весь цирк, который происходит вокруг этой парочки при активном участии США, — это просто окончательный демонтаж украинской государственности. Не хуже, нежели госпереворот 2014 года. Я, конечно, не про процесс, а про эффект, — написал Поддубный.

По мнению военкора, Зеленский утратил легитимность уже после того, как отменил выборы. По словам Поддубного, тем самым он «подтвердил недемократическую суть» нынешнего политического режима на Украине.

Журналист подчеркнул, что президент Украины является верховным главнокомандующим, а Залужный — главнокомандующим ВСУ. Таким образом, из-за несогласия США Зеленский не может уволить своего подчиненного, пояснил он.

Поддубный предположил, что последствия кризиса легитимности докатятся до линии боевого соприкосновения в последнюю очередь. Однако он выразил уверенность, что это не может не отразиться на ситуации в зоне боевых действий.

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. Президент Украины отметил, что рассматривает возможность перестановок не только в военном руководстве страны.