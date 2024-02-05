«Это правда»: Зеленский не стал скрывать планов на Залужного Зеленский признался, что размышляет об увольнении Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, передает телеканала Rai1. Политик пояснил, что такие меры он рассматривает как способ «перезагрузить» страну и дать импульс новому началу.

Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — NEWS.ru), это правда, — сказал Зеленский.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ. По его словам, Вашингтон считает кадровые решения суверенным правом Киева и украинского лидера Владимира Зеленского.

29 января Зеленский попросил Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Позднее газета The New York Times написала, что правительство Украины отложило увольнение главкома после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что офис Зеленского обеспокоен тем, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал не военные, а политические заявления. Парламентарий указал, что между украинским лидером и генералом нет принципиальных разногласий.