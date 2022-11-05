Донецкий хакер показал переписку главкома ВСУ с любовницами

Фото: Соцсети

Валерий Залужный

Российский хакер Джокер ДНР, который недавно взломал соцсеть главкома ВСУ Валерия Залужного, в своем Telegram-канале показал переписку военачальника с любовницами. По его словам, Залужный выделяет девушкам служебные машины и одаривает повышениями.

Пока украинские солдаты гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький «Митсубиси» L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой. Они не такие красивые и нежные, — отметил хакер.

Джокер ДНР добавил, что Залужный живет «на полную» и ни в чем себе не отказывает. По его словам, в каждом городе главкома ждет молодая военнослужащая, американские журналы ставят его фото на обложку, и смерть каких-то «нацистских дурачков» его не касается. По мнению хакера, у Залужного есть план: чем больше погибнет мужчин, тем больше молодых украинок достанется военачальнику.

Ранее стало известно, что хакеры взломали Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) Залужного. В описании страницы в соцсети была размещена ссылка на Telegram-канал хакера Джокер ДНР. Там же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хакера к взлому аккаунта. На аватаре Залужного установили фото президента России Владимира Путина верхом на медведе.

1 ноября Джокер ДНР заявил о взломе программы управления войсками ВСУ, созданной в США. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава. Хакер также указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.