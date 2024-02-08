Зеленский сказал Залужному о необходимости обновить руководство ВСУ

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский с Валерием Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным заявил о необходимости обновления руководства армии. Глава государства также поблагодарил генерала за два года службы.

Обсудили также, кто может находиться в обновленном составе ВСУ, — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас самое время для обновления. Он также предложил Залужному оставаться в команде.

Ранее сообщалось, что власти Украины планировали официально объявить об отставке Залужного в начале февраля. Однако по просьбе СБУ решение было отложено, так как в службе считали, что оно приведет к массовым беспорядкам не только на улицах Киева, но и в воинских частях.

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рекомендовал Зеленскому оставить в покое Залужного. Политик также предложил действующему президенту при перезагрузке власти «начать с себя» и провести чистку в своей команде.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на фронте. По его словам, глава государства руководствуется именно положением на фронте, принимая кадровые решения.