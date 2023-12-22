Стало известно, что не понравилось Залужному в проекте о мобилизации Залужный выступил против призыва женщин в законопроекте о мобилизации

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в целом поддержал новый законопроект о мобилизации в стране, однако выступил против привлечения на службу женщин, сообщила в своих соцсетях депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Она опубликовала официальный ответ украинского главкома на запрос парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. В нем, в частности, утверждается, что ряд предложенных норм «не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности».

К таким нормам Залужный отнес взятие всех женщин на воинский учет. По мнению главкома, это приведет к перегрузке военных комиссариатов и потребует значительного расширения их штатов, а также создаст сложности по части медицинского освидетельствования. Последний фактор вызовет негативный резонанс в обществе и приведет к массовому отъезду женщин за границу, указал Залужный.

Также ему не понравились прописанные в проекте сроки ротации и увольнения мобилизованных граждан, а также требования о задействовании призванных на службу обладателей инженерных специальностей исключительно по их профессиональному профилю. Такие нормы превышают возможности ВСУ, подчеркнул главком. Кроме того, он предложил убрать из проекта нормы, предоставляющие основания для увольнения инвалидов 2-й группы.

Законопроект о мобилизации на Украине в настоящее время находится на стадии подготовки. По словам Марьяны Безуглой, которая является одним из соавторов, документ регламентирует порядок мобилизации и увольнения со службы, устанавливает категории лиц, имеющих право на отсрочку, уравнивает мужчин и женщин как военнообязанных и содержит еще ряд норм.

Ранее Валерий Залужный предложил правительству страны мобилизовать еще около 450 тысяч граждан. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его представить аргументы в пользу принятия такого решения, а также определить критерии лиц, которые не попадут под призыв. Зеленский подчеркнул, что дополнительная мобилизация обойдется Киеву примерно в 500 млрд гривен.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что власти страны не могут отказаться от принудительной мобилизации. Он объяснил это ситуацией на фронте, которая требует поддержания численности войск.