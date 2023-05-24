Унаследовал $1 млн, перенес трепанацию черепа: что известно о Залужном Российские издания сообщили о тяжелом ранении и операции Валерия Залужного

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Российские СМИ сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный перенес трепанацию черепа. По данным источников, в начале мая генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в Херсонской области. NEWS.ru рассказывает, что известно о Валерии Залужном, кто может стать новым главкомом и как новости об операции прокомментировали в Киеве.

Чем занимался Залужный до того, как стал главкомом ВСУ

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области Украины в семье военных. После школы он поступил в машиностроительный техникум, а затем — на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск, где он учился до 1997 года. Чуть позже Залужный прошел военную службу, но это не помешало ему продолжить учебу. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки, Валерий Залужный получил в награду переходный меч королевы Великобритании.

Фото: CC BY 4.0/commons.wikimedia.org Валерий Залужный(справа)

С июля 2014 года он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, а в 2017-м получил звание генерал-майора, возглавив объединенное командование Сухопутных войск «Запад».

Как Залужный проявил себя во главе ВСУ

Главкомом ВСУ Валерий Залужный стал 27 июля 2021 года, заменив на этом посту Руслана Хомчака, который перешел на должность первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В марте 2022 года президент Владимир Зеленский повысил Залужного в звании до генерала — самого высокого звания в ВСУ.

Главком не раз заявлял о том, что украинскую армию надо реформировать «в соответствии со стандартами НАТО».

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный (справа)

Украинские военные называют Залужного одним из наиболее открытых генералов, который понимает их проблемы, а также отмечают его неординарные решения на поле боя. Как писали украинские СМИ, став главкомом, он разрешил солдатам открывать огонь без согласования с высшим руководством, чтобы минимизировать «бюрократические проволочки».

Что писали о Залужном СМИ

В 2022-м генерал вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Его фото было на обложке сентябрьского номера издания, в котором вышел большой материал о генерале. В публикации говорилось, что Залужный является представителем новой генерации украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения подчиненным на местах.

В январе 2023 года издание BBC сообщило, что Залужный получил в наследство $1 млн от американца украинского происхождения Григория Степанца, который работал в Microsoft. Генерал пожертвовал эту сумму на нужды ВСУ.

После того, как 10 мая представитель НАТО Роб Бауэр заявил, что Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета альянса, в Сети, в том числе в украинских Telegram-каналах и на информресурсах, заговорили о возможной гибели генерала в районе населенного пункта Часов Яр. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о смерти Залужного, заявив, что он вернулся к работе. Однако публичных появлений военного с тех пор не было.

Отразится ли ранение Залужного на положении ВСУ

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, ранение Залужного — это «знаковый момент», который говорит о том, что российская армия может «выводить из строя не только комбригов, комбатов, но и под раздачу попадают руководители».

Также он полагает, что если бы с главкомом ВСУ «всё было более-менее нормально, то он бы вышел на связь, как Прилепин после покушения».

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный

Как заявил NEWS.ru военный аналитик Виктор Литовкин, ранение и госпитализация Валерия Залужного вряд ли отразятся на состоянии ВСУ.

«ВСУ не сильно потеряют в боеспособности. Так как у них достаточно большое количество хорошо подготовленных командиров младшего и среднего звена», — подчеркнул эксперт.

По мнению Виктора Литовкина, Валерия Залужного «совершенно спокойно» может заменить, например, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Василий Дандыкин полагает, что помимо Сырского, на пост главкома может претендовать начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Что сообщили о состоянии Залужного в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после появившейся информации о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного заявил, что президент страны Владимир Зеленский заслушал доклад главкома в среду, 24 мая. Такую информацию он разместил в Twitter. Доказательств личного присутствия Залужного на встрече с украинским президентом Данилов не привел.

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