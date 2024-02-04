Можно обменять на наших живых: вернет ли РФ тела погибших в Ил-76 пленных

Фото: t.me/sledcom_press

Военная разведка Украины заявила, что попросила российскую сторону вернуть тела погибших в катастрофе с Ил-76 солдат и офицеров ВСУ. Как заявили в Кремле, Киев не обращался к ним по этому вопросу. Где сейчас находятся тела погибших военнопленных, что с ними будет, вернут ли их Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно о телах погибших украинских пленных

Как рассказал в пятницу, 2 февраля, РИА Новости представитель экстренных служб, все обломки сбитого самолета Ил-76 с пленными вывезли с места крушения в Белгородской области. «Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», — сказал собеседник агентства.

Обломки самолета доставили на специальный полигон. Черные ящики Ил-76 еще 25 января были отправлены в Москву, где сотрудники специальной лаборатории Минобороны занялись их расшифровкой. В авиакатастрофе под Белгородом погибли 65 пленных, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. 1 февраля Следственный комитет России сообщил, что идентифицированы останки всех жертв катастрофы. Всего специалисты обнаружили более 670 фрагментов тел.

Фото: t.me/sledcom_press

«При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», — уточнил Следственный комитет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев просит Москву вернуть тела пленных, погибших при крушении. По его словам, российская сторона якобы игнорирует запрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже ответил, что администрация главы государства не получала от руководства Украины подобных обращений.

«Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие, и, естественно, все режимы определяют только следственные органы», — заявил пресс-секретарь.

Что будет с телами жертв катастрофы Ил-76

Первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Анатолий Капустин пояснил NEWS.ru, что останки пленных обычно выдают властям. Однако в данном случае их могут получить и родные погибших после завершения следствия. По его словам, до его окончания расследования останки считаются уликами, вещественным доказательством.

«Сначала будут задокументированы все необходимые экспертизы, потом будут приглашать родственников, если их выпустят с Украины, — чтобы подтвердить родство и провести опознание. И потом уже передадут им на руки», — считает Капустин.

Российские власти не сообщают, в каком морге находятся тела. «Никто сейчас не скажет, где они. Но, конечно, это какие-то помещения, оборудованные не только для хранения тел, но и для проведения следственных действий: криминалистических экспертиз, опознания. И тела будут оставаться там до полного завершения следствия. Только после этого опубликуют данные о местах содержания тел и проведения экспертиз», — высказал мнение эксперт.

Фото: t.me/sledcom_press

Как долго тела украинских пленных будут уликами

По мнению экспертов, точные сроки завершения расследования назвать нельзя, так как оно может продолжиться на другом уровне, поскольку президент России Владимир Путин потребовал провести международное расследование для необходимого анализа причин и обстоятельств крушения самолета.

«Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе — украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование», — заявил глава государства.

О том, что именно ВСУ сбили Ил-76, написали иностранные журналисты, ссылаясь на французского военного чиновника. Однако авторы материала не подтвердили наличие украинских пленных на борту Ил-76.

Как отметил Дмитрий Песков, западные страны не желают проводить международное расследование, поскольку боятся, что раскроется их причастность к крушению.

Анатолий Капустин придерживается мнения, что до решения вопроса с международным расследованием останки пленных вряд ли вернут Украине. «Хотя, пока никто не откликнулся на предложение, нельзя исключать, что какая-то сторона будет участвовать в этом. И есть опасение, что, как только останки попадут на Украину, их тут же попытаются уничтожить, чтобы „замести следы“ и помешать расследованию», — полагает Капустин.

Фото: t.me/sledcom_press

Какие есть варианты передачи тел на Украину

Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев считает, что после завершения следственных процедур тела погибших можно будет вернуть их близким.

«Мы тем и отличаемся от наших врагов, что никогда не будем устраивать торг вокруг тел. Отдадим их просто так, без всяких условий. Семьи украинских военных должны понимать, на чьей стороне правда. Точно не у тех, кто сбил транспортный самолет с пленными, чтобы другим солдатам и офицерам ВСУ неповадно было сдаваться. Мы по-прежнему за человеческое отношение, которое заключается в уважении к раненым и погибшим, пусть и в рядах противника», — подчеркнул Журавлев.

При этом депутат не исключает, что киевские власти «из передачи тел могут устроить очередное кровавое шоу».

В свою очередь сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru предложил обменять тела жертв катастрофы на российских военных, находящихся в плену. «В конце концов, это ВСУ своих убили, не мы. А нам живых ребят наших пусть возвращают. Альтернативы этому не вижу», — отметил Рогозин.

Где может пройти передача тел украинских пленных

Ранее обмен останками погибших между Россией и Украиной уже не раз происходил. Формулы были разными, конкретные места передачи тел всегда держались в секрете до завершения процедуры.

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Так, еще летом 2022 года глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области между Васильевкой и Каменским прошел обмен телами погибших военных по формуле «45 на 45». По его словам, Украина длительное время не давала согласие на данную процедуру. Как тогда заключил Рогов, все солдаты ВСУ погибли на Мариупольском направлении.

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