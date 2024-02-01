Песков объяснил затягивание международного расследования крушения Ил-76 Песков заявил, что Запад не заинтересован в расследовании крушения Ил-76

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Западные страны не желают проведения международного расследования крушения Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины, поскольку боятся, что раскроется их участие в катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, теперь европейцы требуют бумаги, без которых рассматривать дело не будут, передает ТАСС.

Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта и мы в нем заинтересованы. Вот теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу — без бумаги ничего рассматривать не будем. <...> Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя, — заявил представитель Кремля.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.