США дают ВСУ новые «умные» бомбы GLSDB: чем они опасны и как ответит Россия

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Прибывшая в Киев заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты отправили Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB. По ее словам, новые бомбы «уже в пути» и Вашингтон продолжит снабжать ВСУ такими фугасами. Эксперты отмечают, что поставки таких фугасов могут быть значительными из-за сравнительно низкой цены. Чем эти боеприпасы опасны, есть ли в России аналоги GLSDB и как им противодействовать — в материале NEWS.ru.

Чем примечателен снаряд GLSDB

Замгоссекретаря США посетила Киев накануне 10-летия Евромайдана. Как отметила во время визита Нуланд, Штаты продолжают оказывать Украине поддержку. «В том числе новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — сказала она.

Бомба малого диаметра наземного запуска, которую упомянула Нуланд, (Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)) — это реактивно-планирующий управляемый снаряд. По сути, это авиабомба SDB, модифицированная двумя дополнительными устройствами: блоком планирования с раздвижными крыльями и отделяемым ракетным двигателем от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

GLSDB была создана совместно концернами Boeing и Saab, и впервые ее испытали в 2015 году. Во время тестов она показала большую точность — на дальностях от 70 до 130 км отклонение от точки прицеливания у GLSDB не превышало одного метра.

GLSDB запускают из систем типа MLRS или HIMARS. Бомба отстыковывается от ракетного двигателя, у нее выдвигаются крылья, и она сама продолжает полет к цели по GPS.

При весе всего боеприпаса около 130 кг, его боевая часть в фугасном варианте содержит до 90 кг взрывчатки. Этого достаточно, чтобы разрушить блиндажи и другие укрепления с железобетонными стенами и перекрытиями толщиной до 1,8 м.

У американцев остались большие запасы бомб SDB после завершения боевых действий в Ираке и Афганистане, где они широко применялись. Именно поэтому в США могут сравнительно быстро и дешево изготовить большое количество GLSDB для поставок на Украину, ведь все компоненты для сборки у них есть.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Чем опасны GLSDB для России

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что из-за большой дальности полета GLSDB украинские военные могут использовать их не только непосредственно в зоне СВО, но и для ударов по гражданским объектам и по городам РФ.

«В условиях невозможности дальнейших контрнаступательных действий ВСУ будут переходить к методам террористических атак. Теоретически — с использованием дальнобойного оружия по объектам в тылу России. То есть все говорит о том, что Украина в плане изменения модели боевых операций будет все больше полагаться именно на террористические методы. Это тенденция, которую необходимо осознать и которой необходимо противодействовать», — считает Коротченко.

Как Россия может бороться с GLSDB

Эксперты отмечают, что в России нет прямых аналогов GLSDB: в стране отдельно производят ракетные системы, отдельно — планирующие бомбы. Как напомнил военный аналитик Алексей Леонков, в марте 2023-го Вооруженные силы РФ впервые сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне СВО.

«В Минобороны рассказывали, что эти экспериментальные реактивные снаряды были сбиты нашими комплексами ПВО, — такими как „Тор-М2“. GLSDB радикально не изменят положение дел на фронте, но с их помощью ВСУ будут наносить удары по гражданским объектам, а также пытаться уничтожить наши комплексы ПВО», — предположил Леонков в беседе с NEWS.ru.

По словам Леонкова, новейшая техника ПВО с «умными фугасами» справляется. «Эта бомба после разгона может активно маневрировать, менять траекторию своего полета и поражать стационарные цели с высокой точностью. Не все комплексы ПВО старого образца смогут с ней справиться», — высказал мнение Леонков.

Игорь Коротченко в числе эффективных средств противодействия GLSDB также назвал упреждающие удары по логистике ВСУ.

«Вопрос эффективного противодействия тут сложный и комплексный. Он связан, во-первых, с правильным прогнозом и планированием ответных действий, а во-вторых, с тем, что необходимо уничтожение ключевых объектов инфраструктуры и транспортной логистики Украины, а также центров принятия решений», — сказал Коротченко.

Собеседник добавил, что комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3» — наиболее эффективные и оправдавшие себя в боевом применении в зоне СВО, — могут уверенно перехватывать GLSDB.

«Но нам необходимо кратно увеличивать гособоронзаказ по этой номенклатуре вооружений. Потому что впереди — методы воздушного террора. И в таких условиях, особенно с учетом большой протяженности линии противостояния, нам нужно наращивать возможности и количество средств ПВО», — считает Коротченко.

Фото: МО РФ Тор-М2

Зачем США поставляют «умные» бомбы Киеву

Американское издание Politico, ссылаясь на слова неназванных чиновников администрации США, сообщило, что GLSDB даст ВСУ более мощные ударные возможности. «Это дополнит их арсенал дальнобойных ударов. Это просто дополнительная стрела в колчане, которая позволит им сделать больше», — цитируют авторы статьи анонимного собеседника.

Американское издание The War Zone называет важным аспектом экономический вопрос. Снаряды наземного базирования GLSDB, состоящие из «умной» бомбы GBU-39/B SDB и ракетного ускорителя от боеприпаса M26 калибра 227 мм, обойдутся Украине в два раза дешевле, чем HIMARS, сообщается в статье. По информации журналистов, стоимость одного GBU-39/B составляет около $50 тысяч, а снаряда GMLRS — примерно $100 тысяч.

Как считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отправка GLSDB Киеву свидетельствует о том, что США не хотят добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине. По его словам, такой шаг Белого дома можно расценивать как определенную реакцию на катастрофу Ил-76, сбитого, как заявили в Минобороны РФ, украинскими военными.

«Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. <...> Вместо того чтобы признать ужасающее преступление собственных клиентов, США направляют им новую смертоносную продукцию», — подчеркнул посол.

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