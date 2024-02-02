Европейская разведка подтвердила, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными AP: ВСУ сбили российский Ил-76 из ЗРК Patriot

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Вооруженные силы Украины использовали зенитно-ракетный комплекс «Патриот», чтобы сбить российский Ил-76, сообщает Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника. При этом западные источники не смогли подтвердить наличие украинских военнопленных на борту.

Отмечается, что украинские солдаты стреляли с расстояния примерно 50 километров. Батарее удалось скрыться, приближаясь к цели, а затем военные включили радар «на время, достаточное для того, чтобы поразить цель».

Другой западный чиновник также заявил, что самолет был сбит в результате ракетного удара, а не из-за какой-либо механической неисправности, и ракета почти наверняка была выпущена с территории Украины. Собеседник агентства отметил, что пока неясно, перевозил ли он украинских военнопленных.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не будет устраивать торг вокруг тел пленных украинских военных, погибших в сбитом ВСУ самолете Ил-76. По его словам, российская сторона передаст их родственникам без всяких условий, тогда как представители официального Киева «из передачи тел могут устроить очередное кровавое шоу».

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ни одна из зарубежных стран пока не откликнулась на призыв России расследовать атаку ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными. Он считает, что на Западе боятся, что раскроется их причастность к крушению.