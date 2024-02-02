Песков высказался о реакции Запада на призыв расследовать атаку на Ил-76 Песков: никто из зарубежных стран не выступил за расследование атаки на Ил-76

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Ни одна из зарубежных стран пока не откликнулась на призыв России расследовать атаку Вооруженных сил Украины на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вопросом возвращения тел погибших украинских военнопленных занимаются следственные органы РФ.

Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею [международного расследования], — ответил он журналистам.

Ранее Песков заявил, что западные страны не желают проведения расследования на международном уровне катастрофы Ил-76, поскольку боятся, что раскроется их причастность к крушению. По его словам, теперь европейцы требуют бумаги, без которых рассматривать дело не станут.

31 января президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Он добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди между тем отметила, что Россия обязательно ответит на удар по самолету Ил-76. По ее словам, Украиной управляют и руководят США, но сами американцы «в драку с русскими вступать не намерены», предпочитая делать это через третьи страны.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.