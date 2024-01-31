Путин назвал оружие, которое сбило Ил-76 Путин потребовал международного расследования крушения Ил-76

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Российский самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит под Белгородом американской системой Patriot, заявил на встрече с доверенными лицами президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы, передает РИА Новости.

Самолет сбит, это уже установленно точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет, — уточнил Путин.

Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.

Ранее предварительные итоги экспертизы показали, что военный самолет Ил-76 был сбит западным зенитно-ракетным комплексом. К такому выводу пришли при анализе поражающих элементов в обшивке борта. Источник в экстренных службах рассказал, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты. Она повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном.