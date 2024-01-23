Костюм-«невидимка» для СВО: как можно скрыть не только солдата, но и танк

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России разработали маскировочные костюмы, которые помогают размыть силуэт и обеспечить защиту от тепловизионных средств ВСУ. Один из таких костюмов-«невидимок» «Леший» для операторов дронов продемонстрировали во время форума содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Московской области. Разработка представляет собой многослойную накидку, которая не видна тепловизорам. Что это за костюмы-«невидимки», какие в них применяются технологии и как можно использовать эти разработки — в материале NEWS.ru.

Какой костюм-«невидимку» показали в Подмосковье

Председателю ЛДПР Леониду Слуцкому во время форума содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Подмосковье показали защитный костюм для операторов дронов, сообщил корреспондент NEWS.ru. Разработка представляет собой многослойную накидку, которая не видна тепловизорам.

Накидка сделана просторной, чтобы скрывать очертания человеческой фигуры. С внешней, обращенной к противнику стороны на ней закреплены множество полосок ткани, создающих эффект растительности, это тип костюмов «Леший» или «Кикимора». Внутренняя поверхность накидки состоит из фольгированной ткани, имеющей теплоотражающий эффект по принципу термоса. Благодаря ей военнослужащий, накрывшийся защитным костюмом, незаметен для тепловизоров противника, поскольку тепло его тела не излучается в окружающее пространство, а сохраняется в защищенном накидкой объеме.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий примеряет маскировочную накидку на выставке

Какая технология применяется в костюмах-«невидимках»

Технология, на основе которой был разработан новейший российский костюм-«невидимка», хорошо известна и применяется в военной и гражданской сфере, рассказал NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, представленный Слуцкому костюм имеет шансы на успех при повышенной износоустойчивости и не очень сильном эффекте термоса.

«Эта разработка имеет шансы на успех, при условии, что не будет создаваться сильного эффекта термоса. Ведь если тепло будет отражаться внутрь, то человек будет перегреваться и не сможет двигаться быстро. Кроме того, стоит учитывать, насколько быстро эта ткань будет изнашиваться», — сказал Тимошенко.

О разработке антитепловизорных накидок с эффектом термоса сообщалось и ранее. Так, в августе 2023 года в ходе военно-технического форума «Армия-2023» был представлен антитепловизорный материал для создания маскировочных костюмов. Его создателями стали операторы научной роты Военной академии РХБЗ.

«Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами», — говорилось в материалах академии.

Накидка от Военной академии РХБЗ имеет три слоя. Внутренний слой отражает инфракрасное (тепловое) излучение от тела солдата, средний слой поглощает остаточное излучение, а внешний слой отражает такое же излучение от внешней среды. Вместе с накидкой из материала был разработан капюшон со специальными очками, защищенными от тепловизионных средств разведки — с ними военнослужащий сможет вести наблюдение, оставаясь незамеченным, сообщали в РИА Новости.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным из открытых источников, в России сейчас производится несколько вариантов подобных накидок и костюмов на основе фольгированных тканей. Везде применяется технология, основанная на многослойности и с использованием металлизированных (фольгированных) материалов, а в качестве дополнения — классических теплоизоляторов типа синтепона.

«Хитростей тут особых нет, это примерно тот же материал, из которых делают спасательные одеяла: одна сторона, наружная, скрывает, камуфлирует солдата, а вторая сторона, внутренняя, отражает тепло. Эта технология уже давно известна, у США есть аналоги такого костюма. Кроме того, подобные накидки используются также и для танков», — пояснил Тимошенко.

Не фольгой единой

Кроме фольгированных материалов для маскировки от тепловизоров предлагаются и другие подходы. Так, 19 января одна из российских компаний сообщила, что ведет разработку принципиально нового изделия — маскировочного костюма, который не просто скрывает тепловую сигнатуру человека, но и ломает, размывает силуэт. По словам разработчиков, это полностью российская технология, которая обеспечивает защиту от тепловизоров за счет покрытия тканей определенным составом. Деталей они не раскрыли, так как технология представляет собой ноу-хау.

«Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру, наши изделия успешно применяются в спецподразделениях», — рассказали разработчики.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда начались разработки антитепловизорных тканей

Работы с антитепловизорными материалами велись в СССР и США с 1970-х годов. И еще в советское время привели к созданию костюмов для укрытия личного состава, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«В 1980-х годах у нас в войсках уже появлялись подобные костюмы и даже целые комплекты обмундирования, изготовленные по подобной технологии. Это были экспериментальные образцы, и после проведения испытаний оказалось, что их эффективность весьма относительна. В работе против тепловизоров с малой разрешающей способностью они действительно позволяют скрывать фигуру человека достаточно эффективно. Но тепловизоры с хорошей чувствительностью все равно обнаруживают цель, даже через накидку», — рассказал Онуфриенко.

По его словам, такие же эксперименты проводились в США и в Европе с теми же результатами. В современных условиях теплоизоляционные и теплоотражающие материалы принято сочетать с различными методами отвода и рассеивания тепла в окружающей среде. В таком случае дроны-разведчики, оборудованные тепловизорами, могут пропустить цель даже на достаточно близком расстоянии.

Как используются антитепловизорные ткани

Возможность делать накидки любого размера по лекалам заказчиков дает большую вариативность в использовании подобной антитепловизорной защиты. Из фольгированных материалов можно сделать накидки для боевой техники и транспорта, например для танков и автомашин. Но с тем же успехом можно маскировать от вражеских тепловизоров и групповые укрытия типа блиндажей.

Правда, отмечают эксперты, принцип термоса малопригоден для длительной маскировки человека и техники, потому что в этом случае человек (или экипаж) получит перегрев вплоть до смертельного. Однако если продумать способы теплоотвода и рассеивания тепла, то маскировка может получиться хорошей даже для больших и «площадных» объектов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Можно хорошо укрыть блиндажи с печками. Здесь все упирается в основном в мотивированность личного состава. Люди тратят, грубо говоря, сутки на возведение убежища, еще сутки — на оборудование защиты от обнаружения. Тогда получается нужный результат», — пояснил Онуфриенко.

По его словам, с использованием термоотражающих покрытий можно замаскировать даже танк с работающим двигателем.

«Но для этого нужно достаточно грамотно сделать теплоотвод в землю и рассеивание тепла под покрытием на достаточно большой территории. Соответственно, отражающим материалом накрывается вместе с танком большая территория, порядка тысячи квадратных метров. На самом деле это не так много, как кажется, это квадрат порядка 30 на 30 метров. Тогда выхлоп двигателя рассеивается по всему периметру, выхлопные газы успевают остыть и выходят из-под накидки уже остывшими», — пояснил Онуфриенко.

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