У Гуменника лопнул шнурок во время выступления на Олимпиаде

У Гуменника лопнул шнурок во время выступления на Олимпиаде Дайнеко: у Гуменника лопнул шнурок во время выступления на Олимпиаде

На коньке российского фигуриста Петра Гуменника неожиданно лопнул шнурок в процессе исполнения короткой программы на Олимпиаде, сообщила ТАСС его тренер Вероника Дайнеко. По ее словам, наблюдательные зрители могли заметить проблему со снаряжением спортсмена еще во время его номера.

Шнурок действительно лопнул, — сказала Дайнеко.

Ранее Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты.

До этого итальянский фигурист Николай Мемола поддержал российского коллегу Петра Гуменника. Он заявил, что зрители должны тепло встретить российского спортсмена на соревнованиях.

Кроме того, российский сенатор Наталья Никонорова заявила: запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей.