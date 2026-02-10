Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:30

Гуменник нашел поддержку в Италии

Итальянский фигурист Мемола высказался в поддержку Гуменника

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Итальянский фигурист Николай Мемола поддержал российского коллегу Петра Гуменника, передает издание «Спортс». Он заявил, что зрители тепло встретят российского спортсмена на соревнованиях.

Я хочу, чтобы Петя знал, что люди его поддерживают. Поэтому пусть едет спокойно и старается показать максимум — его тепло встретят. Не могу представить, как сложно ему будет на таком серьезном турнире без большого международного опыта, — сказал Мемола.

По его словам, российский фигурист немного посоревновался в серии Гран-при, но этого опыта может быть недостаточно. Итальянец пожелал Гуменнику спокойствия и возможности показать свой максимум.

Сегодня, 10 февраля, Гуменник выступит с короткой программой на Олимпиаде в Италии. Он будет первым на льду, начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила NEWS.ru, что Гуменник имеет хорошие шансы на высокий результат в короткой программе на Олимпиаде-2026, несмотря на замену музыки. Она считает, что этот фактор не отразится на выступлении спортсмена.

