Появились кадры работы российских снайперов в зоне СВО Colonelcassad: донецкие снайперы эффективно работают даже ночью

Фото: МО РФ

Снайперы Донецкого армейского корпуса показывают высокую эффективность в отслеживании групп противника даже ночью, сообщает Telegram-канал Colonelcassad. Авторы опубликовали видео, которое демонстрирует быструю работу российских военнослужащих в точечной технике.

Уточняется, что снайперы одинаково быстро находят цель в любое время суток. Прицеливание занимает считаные мгновения.

Ранее генерал-лейтенант и начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий сообщил, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, предоставленной Западом. В число потерь, по его словам, вошли танки Leopard, БМП Bradley и другие машины.

Тогда же Ставицкий отметил, что применение новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в ходе специальной военной операции помогло остановить наступления противника. По его словам, инженерные системы показали высокую эффективность.

Также до этого стало известно о планах по созданию в России передовой реактивной системы залпового огня «Возрождение». По словам главы Ростеха, проект основан на технологии системы дистанционного минирования «Земледелие», успешно примененной в зоне специальной военной операции.