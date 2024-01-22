«Уничтожают все»: стало известно, как работают БПЛА ВС России в зоне СВО Экс-глава Google: ВС РФ беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

Фото: МО РФ

Комбинация беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» ВС России уничтожает все виды вооружений ВСУ в зоне СВО, написал в своей статье для Foreign Affairs бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт. Он добавил, что при этом российские войска глушат беспилотники противника системами радиоэлектронной борьбы.

Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного «Орлан-10» и ударного «Ланцет», для уничтожения всего — от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, — говорится в материале.

Щмидт отметил, что одна из главных проблем — это недостатки западных дронов в борьбе с российскими системами ПВО и РЭБ. Неполадки в работе некоторых американских БПЛА, например, можно вызвать с помощью помех GPS-сигналу, сообщил он.

В сентябре сообщалось, что предприятия госкорпорации «Ростех» кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». Также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».

Беспилотники «Куб» и «Ланцет» в настоящее время активно применяются в рамках специальной военной операции на Украине. По мнению полковника в отставке, российский «Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотным летательным аппаратом в зоне СВО. Дальность полета дрона составляет 70 километров.