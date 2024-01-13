Слуцкому показали защитный костюм для операторов дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председателю ЛДПР Леониду Слуцкому показали защитный костюм для операторов дронов во время форума содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Подмосковье, передает корреспондент NEWS.ru. Разработка представляет собой многослойную накидку, которая не видна тепловизорам.

Костюм сделан из специальной фольгированной ткани. По словам разработчиков, изделие полностью защищает военных, управляющих беспилотниками, что уже проверено в бою.

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин ранее рассказал, что российские специалисты создали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды». С помощью этой разработки беспилотник сможет самостоятельно заходить на цель и ликвидировать ее. Данные системы уже начали применять в тестовом режиме в зоне специальной военной операции.

Депутат Госдумы Виктор Соболев ранее сообщил, что инженеры разрабатывают системы, которые позволят средствам противовоздушной обороны обнаруживать низколетящие цели. По его словам, ПВО необходимо и дальше совершенствовать в техническом плане.