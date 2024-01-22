Экспериментальный мобильный бункер спас бойцов ВС РФ в зоне СВО

Фото: МО Украины

Экспериментальный мобильный бункер спас жизни российским военнослужащим, попавшим под обстрел на Донецком направлении, сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. По его словам, которые приводит ТАСС, российские бойцы, успевшие укрыться в нем, не получили ни одной царапины.

Один из эпизодов произошел, когда подразделение инженерных войск ВС РФ наводило переправу на Донецком направлении спецоперации. Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины наши военнослужащие спрятались в бункере и остались живы-здоровы, ни единой царапины. А все те, кто не успел укрыться, получили ранения, — рассказал Девятилов.

Руководитель предприятия пояснил, что на данном направлении фронта работает пять бункеров различного типа, произведенных компанией «Доргеотех». Однако мобильный — в единственном экземпляре, так как это экспериментальная модель.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» 1-й гвардейской танковой армии в составе группировки войск «Запад» разрушили опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на Купянском направлении. Удары по целям наносились при корректировке с беспилотных летательных аппаратов.