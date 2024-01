14 января депутаты Александр Федиенко и Юрий Мысягин из комитета Верховной рады Украины по национальной обороне и безопасности заявили об ударах по двум российским воздушным судам, передает Telegram-канал «Политика страны». По словам депутатов, это были самолет радиоразведки А-50 и воздушный командный пункт Ил-22.

Как утверждала украинская сторона, удары по судам якобы были нанесены из района поселка Кирилловка Запорожской области и села Стрелкового в Херсонской области.

Позднее в понедельник главком ВСУ Залужный написал в своем Telegram-канале, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 якобы уничтожены. «Спасибо воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье», — написал он.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о якобы сбитых российских самолетах. Он порекомендовал уточнить информацию в Минобороны РФ. «Потом все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — добавил Песков.

Telegram-канал WarGonzo и военкор Юрий Подоляка предположили, что информация о сбитом А-50 может быть достоверной. Минобороны РФ никаких комментариев о двух самолетах пока не давало.

По данным ежегодника The Military Balance, по состоянию на 2022 год у России было три самолета А-50 и шесть в модернизированном варианте А-50У.

А-50 — это самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения), представляет собой мощный и дальнобойный радар кругового обзора, установленный на базу военно-транспортного самолета Ил-76. Он был сконструирован Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева и московским научно-производственным объединением «Вега» в 1970–1980 годах. Применяемые сейчас самолеты модернизированы с учетом новейших технологий радиоэлектронной разведки и борьбы.

Согласно открытым данным, было построено более 30 экземпляров А-50. На борту самолета находится радиотехнический комплекс «Шмель» весом более 20 тонн (именно поэтому в качестве базы использован транспортный Ил-76 большой грузоподъемности). Радарное оборудование А-50 легко узнаваемо, так как выполнено в виде большого выпуклого «блина» над корпусом самолета. Кроме того, у этого судна есть средства радиопротиводействия и постановки помех.

В команду А-50 входят 15–16 человек, из которых пять — экипаж, остальные — операторы радиотехнического комплекса.

По открытым данным, этот самолет может обнаруживать старты и отслеживать полет баллистических нестратегических ракет на дальности до 800 км, крылатых ракет — на дальности до 215 км. Авиацию противника он «видит» на таком расстоянии: бомбардировщики — на 650 км от себя, истребители — на 300 км. Наземные цели определяются либо как одиночные (например пусковая установка зенитно-ракетного комплекса или оперативно-тактических ракет) на дистанции до 300 км, либо как групповые (например колонна танков) на дистанции до 250 км.

А-50 также может контролировать надводную обстановку. Морские цели он обнаруживает на дальности радиогоризонта. Одна из важных функций самолета — одновременное отслеживание и анализ до 300 целей.

Как сообщали СМИ, А-50 применялся российскими войсками в ходе обеих кампаний в Чечне, в Сирии и в ходе СВО на Украине.

А-50 выполняет функции мощного радара и пункта управления одновременно. Он может контролировать обстановку как в воздухе, так и на поверхности, при этом сам оставаясь недосягаемым. В экспертном сообществе считают, что российские ВКС добились успехов в борьбе с украинской авиацией и средствами ПВО, так как использовали А-50 в качестве разведчика и средства наведения.

«Он выполняет функции по управлению, наведению своих войск, обнаружению противника и общей корректировке боевых действий. А-50 выдвигается в район патрулирования вне досягаемости средств ПВО противника и может производить радиолокационную разведку, наведение истребительной авиации на самолеты или наземные цели противника, снабжение актуальной оперативно-тактической информацией командных пунктов всех степеней. Это летающий командный пункт, аналог американского AWACS,» — рассказал NEWS.ru бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

На прошлой неделе издание Military Watch Magazine писало, что А-50У (модернизированный А-50) уничтожает остатки украинской авиации. Ссылаясь на различные источники, издание отмечало, что зафиксированы серьезные потери истребительных подразделений ВСУ.

«Россия, как сообщается, все чаще использует свои системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У „летающий радар“ для нейтрализации самолетов противника. Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску», — говорилось в материале издания.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50