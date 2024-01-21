Российские разведчики угнали БМП из-под носа у солдат ВСУ «РВ»: разведчики угнали у ВСУ боевую машину пехоты под Артемовском

Фото: МО РФ

Разведчики группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ у Клещеевки на Артемовском направлении, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Операцию провели несколько месяцев назад, однако известно о ней стало только сейчас.

По информации канала, БМП обнаружили в поле. Машина была повреждена в ходе боевых действий, однако все еще была на ходу. Тогда у разведчиков появилась идея угнать бронетехнику из-под носа у противника. Авантюра завершилась успехом, пишут авторы «РВ».

Особо отличился в этой операции боец с позывным Зарик, пишет канал. Позднее он вытащил раненого командира из-под танкового обстрела, за что был награжден медалью «За спасение погибавших».

Накануне под Артемовском штурмовые группы десантников из Ярославля успешно овладели опорным пунктом ВСУ. Гвардейцы «крылатой пехоты» провели скрытную и незаметную атаку на опорный пункт, подойдя с разных направлений.

Кроме того, стало известно, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов, на которые установлены тепловизоры. Это позволяет производить удары на расстоянии до 10 км. Кроме того, это делает возможным поражать цели как в дневное, так и в ночное время.