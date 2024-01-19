«Бросают на убой»: может ли деморализация ВСУ обрушить фронт под Херсоном

Фото: МО Украины

Более 150 морских пехотинцев Украины были арестованы в подконтрольном Киеву Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на восточный берег. Военные жаловались на отсутствие должного снабжения, из-за которого в войсках не хватает боеприпасов, а раненых бойцов не эвакуируют из зоны конфликта. Что этот эпизод говорит о состоянии ВСУ, обрушится ли скоро украинский фронт из-за потери боевого духа и как Россия может способствовать деморализация украинских военных — в материале NEWS.ru.

Что известно об аресте украинских морпехов

Более 150 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестовали в подконтрольном Киеву Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, рассказала РИА Новости жена одного из арестованных. «Я обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. <...> Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — заявила женщина (ее лицо и личные данные в агентстве скрыли).

По словам собеседницы, причиной отказа морпехов выполнять приказ по переправе на плацдарм в районе села Крынки стало отсутствие снабжения. Женщина пояснила, что на решение отказников повлияла информация от их сослуживцев, уже побывавших на левом, восточном, берегу Днепра. По их свидетельствам, украинские военные на плацдарме страдают из-за морозов, которые дополнительно затрудняют обеспечение подразделений. В результате они остаются без боеприпасов и продовольствия, а раненые погибают, не дождавшись эвакуации.

Женщина предположила, что командиры хотят выслужиться перед вышестоящим командованием и поэтому бросают своих солдат на смерть. По ее словам, украинские солдаты не хотят быть «мясом», однако выходов у них всего два: либо смерть на плацдарме, либо арест и тюрьма.

Фото: МО Украины

Как много «отказников» в районе плацдарма на Днепре

В начале января украинское издание «Страна.ua» признало, что в каждой роте ВСУ в районе Херсона есть военные, которые не желают отправляться в Крынки. Об этом на условиях анонимности рассказали несколько офицеров. Они пояснили: побывав один раз на плацдарме, многие бойцы ВСУ отказываются возвращаться туда. По словам собеседников, некоторые даже кончают жизнь самоубийством из-за нежелания воевать в Крынках.

Как объяснили офицеры, солдаты не понимают, ради чего им следует удерживать этот район. Такой же загадкой целесообразность поставленной задачи остается и для младшего командного состава. Офицеры признались, что среди них также есть те, кто не хочет отправляться через Днепр на передовую. Они пояснили, что это не столь заметно, как у солдат, поскольку командиры могут найти множество причин, чтобы не ехать на линию соприкосновения.

Такое отношение украинских бойцов и офицерского состава к приказам командования вполне объяснимо, считает первый зампред комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев. По его мнению, военные понимают, что их бросают на убой, и делают все возможное, чтобы избежать гибели.

«Приказы украинского командования все глупее и все больше направлены на уничтожение собственного населения. Это уже сложно не понимать. Поэтому и бегут — и из страны, чтобы уйти от тотальной мобилизации, и в плен сдаются, чтобы избежать смерти. Другого выхода у них нет», — отметил в беседе с NEWS.ru депутат.

Как влияют трудности со снабжением на боевой дух ВСУ

Украинская морская пехота в Крынках за полтора месяца потеряла около 50 лодок, заявил в конце декабря аналитик Эндрю Перпетуа в интервью Forbes. По его словам, в какой-то момент ВСУ настолько отчаялись, что стали использовать совсем не предназначенные для таких целей плавсредства — например, буксирно-моторный катер для наведения понтонных переправ. Однако, отметил Перпетуа, о таких катерах у Крынок не стоит вести и речь — из-за постоянных обстрелов, и катер там использовали просто как первое попавшееся под руку транспортное средство. Кстати, он в итоге тоже был потоплен российским огнем.

Постоянные обстрелы со стороны российских войск, отсутствие необходимых средств доставки, появление льдов на Днепре и установившиеся морозы поставили украинский гарнизон на восточном берегу в отчаянное положение. В середине января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо приводил в своем Telegram-канале данные радиоперехватов разведки.

«В связи с похолоданием и замерзанием речных проток сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении», — написал Сальдо, добавив: «У противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей».

Фото: МО Украины

На состоянии украинских войск, в том числе и в районе Херсона, начинает сказываться и снижение поставок боеприпасов от зарубежных союзников, считают российские военные аналитики.

«Запад сокращает снабжение, и длится это постепенно уже не первый месяц. Перспективы тут не очень хорошие для украинских войск. Для них наступает режим жесткой экономии, и это тоже будет сказываться и на физическом, и на моральном состоянии бойцов», — сказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Говорит ли большое число отказников о деморализации ВСУ

Сигналы о деморализации как отдельных военнослужащих ВСУ, так и целых групп, поступали на протяжении всего хода СВО, напоминает Козюлин. «Существует специальная радиочастота, на которой можно связаться с российской стороной, если бойцы ВСУ готовы обсуждать сдачу в плен. И разнообразные меры информирования об этом тоже принимаются — например, с помощью агитационных снарядов и бомб, которыми разбрасывают на позиции ВСУ буклеты с соответствующей информацией. В общем, работа в этом направлении ведется, и всегда результаты она приносила», — сказал Козюлин.

Он также отметил, что, кроме российской агитации, на настроение морпехов под Херсоном влияет и сама боевая обстановка, которую они видят лично. «По имеющейся информации в блогосфере и СМИ, количество жертв на этом плацдарме просто колоссально. И информация эта, конечно же, доходит до украинских бойцов. Они понимают: это мясорубка, и никто не хочет в этой мясорубке оказаться в качестве мяса», — подчеркнул Козюлин.

Когда ВСУ начнут разбегаться из-за деморализации

Несмотря на случаи отказа бойцов ВСУ в Херсоне выполнять приказ, эксперты не склонны видеть в этом признаки масштабной деморализации. Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин отмечает, что в масштабах конфликта полтораста человек — не слишком существенная величина.

«Это, скорее, частный случай. Реально ситуация изменится только тогда, когда подобные случаи по своему количеству и частоте дойдут до действительно массового уровня. А пока расслабляться и питать каких-то иллюзий о том, что противник скоро разбежится, не стоит», — сказал он.

Фото: МО Украины

По словам Тебина, подобные явления необходимо отслеживать и использовать в дальнейшей агитационной работе по снижению боевого потенциала ВСУ. Но не стоит забывать, что противник «активен, опасен и способен преподносить неприятные сюрпризы», подчеркивает эксперт.

Надежду на то, что подобные акции станут массовыми, выражает депутат Алексей Журавлев. «Надеюсь, акции неповиновения в ВСУ будут только расти и шириться, и эти 150 арестованных станут символом для последующего военного восстания против киевского режима, и вскоре критическая масса тех, кто не хочет воевать с Россией, непременно превысит тех, кто наживается на войне и поэтому не хочет ее прекращать», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь Вадим Козюлин отмечает: признаки усталости от конфликта и готовности отказаться от борьбы наблюдаются не у самих подразделений ВСУ, а, скорее, у западных союзников Украины.

«Европейцы и США понимают, что конфликт не ведет к победе Украины. Похоже, что политики в Европе и Штатах морально готовятся к компромиссным вариантам, только не могут пока произнести это вслух, так как Зеленский настаивает, что ВСУ все еще готовы наступать и для этого не хватает только оружия и финансирования. Но такое впечатление, что у его западных союзников терпение истекает», — заключил Козюлин.

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