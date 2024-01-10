Точно в цель, и бункеры не спасут: чем планирующие бомбы ВС РФ пугают Киев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские планирующие бомбы и беспилотники наносят сейчас самый большой ущерб украинским военным, рассказали американской газете The New York Times бойцы Национальной гвардии Украины. Авторы статьи подчеркнули, что получили жалобы от опытных солдат, привыкших к постоянным атакам. Чем эффективны российские планирующие (умные) бомбы и могут ли защитить от них типовые украинские бункеры, которые выпускают на предприятиях миллиардера Рината Ахметова, — в материале NEWS.ru.

Что рассказали о планирующих бомбах украинцы

Применение планирующих бомб и дронов приводит к крупным потерям среди украинских силовиков, сообщила во вторник, 9 января, американская газета The New York Times.

Вполне привыкшие к атакам со стороны российской артиллерии солдаты рассказали, что с прошлой весны они испытывают на себе новый поражающий фактор: удары планирующих фугасов — полутонных взрывных устройств, сбрасываемых с самолетов и способных разрушать даже подземные укрытия.

«Российская авиация сбрасывает их по две за заход — пару за парой, восемь штук в час. Это звучит так, словно на тебя обрушивается реактивный самолет, как открывающиеся врата ада», — сказал изданию 27-летний солдат, известный как Кит, из 14-й бригады национальной гвардии «Червона Калина».

По данным репортера издания, следы прицельных ударов умными бомбами были замечены в запорожском городе Орехово, расположенном к северу от села Работино, который был командным пунктом украинского летне-осеннего наступления. Теперь это пустынная местность, где большинство зданий «буквально расколоты на части, а посередине — огромные воронки от бомб», отмечает The New York Times.

Фото: roe.ru

Что говорят о планирующих бомбах в Киеве

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко заявил, что украинские военные не знают, как бороться с планирующими боеприпасами. По его словам, умных фугасов у россиян стало очень много и у Киева нет средств защиты.

«Это бомбы, как правило, от пятисот килограммов до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — сказал военный.

Костенко указал, что Москва способна изготавливать такое оружие в больших количествах благодаря значительным запасам советских корректируемых авиационных бомб (КАБ). Именно на их основе, по его словам, создаются планирующие средства поражения.

До заявлений Костенко генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что в Киеве хотят получить от Запада больше средств ПВО, способных бороться с авиацией, сбрасывающей планирующие фугасы.

«Россияне понимают, что у них есть большие запасы управляемых авиабомб, и очень часто они их активно применяют, в особенности для борьбы с нашими позициями. И если на взводный опорный пункт или батальонный опорный пункт прилетает четыре-пять бомб весом от 500 кг до 1,5 тонны, то поверьте мне, там остается только пустота», — объяснил Кривонос.

Генерал отметил, что российская авиация запускает бомбы с расстояния в 30–40 км от переднего края, оставаясь в недосягаемости для украинских войсковых средств ПВО.

Фото: roe.ru

Что говорят об умных бомбах российские эксперты

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказывал NEWS.ru, что применение баллистического вычислителя СВП-24 вместе с универсальным планирующим модулем на обычных боеприпасах позволяет создать высокоточное оружие, которое в десятки раз дешевле зарубежных аналогов. По его словам, есть два устройства, которые позволяют превратить обычную бомбу в высокоточное оружие.

«Первое называется УПМК — универсальный планирующий модуль корректируемый. Благодаря ему бомба летит не по баллистической траектории, а у нее более продолжительный полет и примерно понятная траектория. Но для того, чтобы бомба совершила этот полет и попала в цель, на самолетах-носителях ставят еще одно устройство — СВП-24. Этот прибор вычисляет параметры полета самолета: на какой высоте находится, его привязка к местности, скорость, влажность воздуха и прочее. Зная, какой боеприпас несет самолет, он вычисляет точку сброса этого боеприпаса», — поделился Леонков.

По его словам, СВП-24 вычисляет точку сброса таким образом, чтобы бомба спланировала точно в цель — с отклонением не более метра.

Также Леонков пояснил отличие российских бомб ФАБ-1500УПМК от американского аналога — семейства высокоточных планирующих бомб JDAM. По его словам, Россия «не ставит „мозги“ прямо на бомбу», как это происходит с боеприпасами в США.

«У нас вычислитель находится на самолете. Мы не теряем блок управления вместе с бомбой. Таким образом, боеприпас становится дешевле — если сравнить, скажем, ФАБ-1500 с УПМК, с нашим вычислителем, то она будет стоить в несколько раз дешевле, чем специальная корректируемая бомба. И в десятки раз дешевле, чем американские JDAM», — подчеркнул Леонков.

ФАБ-500 — 500-килограммовая фугасная авиабомба, которая была разработана в 1954 году. В планирующем варианте применяется с УПМК (универсальный планирующий модуль корректируемый). Такой же модуль нужен и для аналогичной ФАБ-1500 (бомба весом 1500 кг)

Фото: roe.ru К08БЭ (УПАБ-500Б-Э)

Спасут ли ВСУ от умных бомб стальные убежища

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что принадлежащий украинскому миллиардеру Ринату Ахметову металлургический завод начал поставлять Киеву сборные стальные убежища. В собранном виде они представляют собой капсулы размером с железнодорожный вагон и предназначены для закапывания на глубину до 1,5 метра. С такой земляной «крышей» капсулы превращаются в бункеры, способные выдержать удар 150-мм артиллерийского снаряда.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что фугасы, в зависимости от условий, могут проникать в грунт на несколько метров, так что заглубление на полтора метра от них не поможет.

«Для справки: 500-килограммовая бомба уходит в грунт — в легкий суглинок, — на 11 метров. А те бомбы, что потяжелее, могут уйти в землю и на 15 метров. И даже если непосредственно по бункеру бомба немножко промажет, то воронкой его все равно вывернет, если бункер размером с вагон. Половина от веса бомбы — это взрывчатка, и от полутонной бомбы получается воронка глубиной до восьми метров. Для находящихся в таком бункере тут без вариантов: их прям там и похоронят», — рассказал Тимошенко.

Как применяют планирующие бомбы ВС РФ

Как сообщал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко, в ноябре против подразделений ВСУ в районе Авдеевки были применены умные ФАБ-500. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Как писал осенью MK.ru, умная ФАБ-1500 поразила заглубленный командный пункт оперативно-тактической группы «Соледар» ВСУ. Уцелевшие после удара украинские военные выложили в интернет, как они утверждали, кадры с места удара, на которых было можно увидеть обширную воронку с разрушенными бетонными конструкциями в глубине. Предполагается, что бомба пробила защитный слой и обрушила стены и перекрытия командного пункта.

Пораженный бункер с командным составом ВСУ и советниками из НАТО располагался в селе Александро-Калиновое юго-западнее Артемовска (Бахмута). По неподтвержденным данным, погибли около 50 человек — офицеры ВСУ среднего и высшего звена — и неизвестное количество иностранных специалистов. Раненых, которых удалось вытащить из-под завалов, отправили на лечение в Польшу.

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