Сальдо рассказал о замерзающих солдатах ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские военнослужащие замерзают на левом берегу Днепра, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, об этом свидетельствуют данные радиоперехватов разведки.

В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении. <...> У противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей, — написал Сальдо.

Глава Херсонской области привел данные группировки войск «Днепр», согласно которым, потери ВСУ за последнюю неделю на этом направлении составили свыше 200 военных. По словам Сальдо, были подбиты два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один зенитный ракетный комплекс и одна установка РСЗО и 15 лодок. Кроме того, были сбиты 38 беспилотников и поражены 19 объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая склады и пункты наблюдения.