Офицеры ВСУ сообщили об отказе солдат воевать в Крынках

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В каждой роте Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть военнослужащие, не желающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки, расположенный на левом берегу Днепра, об этом на условиях анонимности изданию «Страна.ua» рассказали несколько украинских офицеров. По их словам, некоторые военнослужащие кончают жизнь самоубийством.

Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают, — сообщил один из собеседников издания.

По словам офицеров, солдаты не понимают, ради чего им следует удерживать означенный плацдарм. Такой же загадкой целесообразность поставленной задачи остается и для командного состава. Офицеры признались, что среди них также есть те, кто не хочет отправляться на передовую. Они пояснили, что это не столь заметно, как у солдат, поскольку командиры могут найти множество причин, чтобы не ехать на линию соприкосновения.

Собеседники издания отметили, что в Крынках в настоящее время негде спрятаться, в небе летает большое количество российских беспилотников, пространство хорошо просматривается и при появлении бойцов ВСУ по ним начинает работать артиллерия РФ. По мнению офицеров, превосходство российских сил в дронах составляет один к пяти — семи, в солдатах — один к трем. Кроме того, у русских гораздо больше снарядов для артиллерии, «которая просто равняет Крынки с землей». При этом российские солдаты не бегут и не сдаются в плен, подчеркнули украинские офицеры.

Ранее командир 2-го механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что командование не может справиться с отказниками на фронте. По его словам, такие бойцы избегают наказания благодаря особенностям государственного законодательства.

В свою очередь начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.