ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок Forbes: украинская морская пехота потеряла за полтора месяца 50 лодок на Днепре

Фото: МО РФ

Украинская морская пехота в Крынках на левом берегу Днепра в течение полутора месяцев потеряла около 50 лодок, заявил разведывательный аналитик Эндрю Перпетуа в интервью обозревателю Forbes Дэвиду Эксу. По его словам, в какой-то момент ВСУ настолько отчаялись, что стали использовать совсем не предназначенные для таких целей плавсредства.

За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала широкую реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на контролируемом Россией левом берегу реки, морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок. Сколько? По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены, — сообщил Экс.

Обозреватель отметил, что одной из самых странных потерь было поражение украинского БМК-Т — буксирно-моторного катера, который используется для транспортировки паромов при организации мостовых и паромных переправ. По его мнению, использование этих катеров украинцами не подразумевало строительство понтонных мостов из-за ширины реки и угрозы со стороны российской артиллерии и беспилотников. Экс считает, что украинское командование пыталось лишь обеспечить 35-ю бригаду доступными средствами передвижения, которые были в наличии.

В воскресенье, 24 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении за минувшие сутки четырех самолетов: три Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины. Их сбили средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.