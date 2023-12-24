ВС России за сутки сбили четыре украинских истребителя ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ и уничтожили четыре истребителя в зоне СВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 750 человек личного состава на Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях в зоне проведения СВО, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска отбили 14 атак противника, сбили четыре истребителя и уничтожили почти 50 беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области. <...> Уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 127 районах в зоне СВО, а также уничтожили пусковые установки ЗРК NASAMS, Crotale-NG, авиатехнику и боеприпасы на аэродромах в Хмельницкой и Кировоградской областях. Тем временем средства ПВО перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельную ракету «Нептун».

Также бойцы ВС РФ уничтожили шесть боевых машин пехоты, 18 автомобилей, две самоходные гаубицы и бронетранспортер. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийские системы М777 и М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», четыре самоходные артиллерийские установки «Акация», две «Гвоздики» и три гаубицы Д-30.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее сообщил, что артиллерия батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны России уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Белгородской области. Его заметили во время аэроразведки у населенного пункта Уды Харьковской области Украины. Координаты передали артиллеристам. Расчет минометной батареи поразил цель 120-мм снарядами.