Командир ВСУ заявил о невозможности справиться с отказниками на фронте Командир ВСУ Губаренко заявил о невозможности справиться с отказниками на фронте

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Украины не могут справиться с отказниками на фронте, заявил в интервью изданию «Украинская правда» командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко. По его словам, такие бойцы избегают наказания благодаря особенностям государственного законодательства.

У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще, — сказал военный.

Он пояснил, что для привлечения солдата к ответственности за отказ от выполнения приказа необходимо от двух недель до месяца. Однако даже после этого военнослужащий может избежать наказания. Губаренко добавил, что некоторые из возбужденных по факту неподчинения уголовных дел тянутся еще с прошлого года.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.

В свою очередь, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявляла, что мобилизация на Украине провалена. По ее словам, украинские военные формирования складываются, скорее, за счет количества, а не качества. Она добавила, что еще одной проблемой является возраст мобилизованных.