Бомбы внутри бомбы: как устроена новейшая российская ПБК-500У «Дрель» Конструкторы создали планирующую бомбу — высокоточную убийцу танков

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Изделие «Дрель» — это планирующая авиабомба, являющаяся кассетным боеприпасом высокой точности. После сброса она раскрывает крылья и планирует в район цели. При этом ориентация и коррекция полета проводится с помощью системы ГЛОНАС. Дальность планирования может достигать 30 километров, что позволяет фронтовой авиации работать без захода в зону тактической ПВО противника.

В районе цели «Дрель» выбрасывает 15 поражающих элементов, каждый из которых имеет собственную систему поиска цели и наведения на нее. Поражающие элементы спускаются на парашютах, и, обнаружив цель, атакуют ее в самую слабозащищенную верхнюю проекцию. Особенно опасна такая атака для танков. Однако поражающие элементы «Дрели» также эффективны для уничтожения радарных станций, пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО. При этом проявляется еще одно преимущество «Дрели» — она почти не заметна для существующих радаров.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru, ТАСС