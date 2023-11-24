У кого больше БПЛА — у России или Украины: скоро ли кончатся дроны ВСУ Эксперт Климов: на ближайшее время ВСУ обеспечены дронами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют новую тактику, формируя крупные подразделения ударных беспилотников. Теперь они чаще используют дроны, чтобы компенсировать нехватку вооружения, предоставленного странами НАТО. Эти БПЛА прилетают не только в новые и приграничные регионы России, но и в ближнее Подмосковье. Откуда у ВСУ столько беспилотников, на какое время Украине еще хватит дронов — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ чаще используют беспилотники

Украинские войска на Краснолиманском направлении стали использовать ударные беспилотники, чтобы компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий, поставленных странами НАТО, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, такая тенденция, в частности, наблюдается в районе луганского города Кременная.

«В районе населенного пункта Кременная отмечается тенденция роста использования ВФУ ударных БПЛА параллельно со снижением артиллерийского огня натовскими орудиями. Также усиливаются обстрелы из стрелкового оружия и БМП. Таким образом противник пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений, находящихся в данном районе», — пояснил Марочко.

Фото: МО Украины

До этого подполковник сообщал, что ВСУ испытывают проблемы с бронетехникой, переданной странами Запада. По его словам, ненадлежащее техническое обслуживание привело к износу танков и боевых машин пехоты (БМП). Они постепенно выходят из строя. Также наблюдаются проблемы с артиллерией. Марочко утверждает, что одна из основных причин поломок орудий — чрезмерно интенсивное использование иностранной техники.

Куда пропали «Байрактары»

В начале ноября американский Newsweek отметил, что турецкие «Байрактары» перестали применять в боях на Украине. По данным журнала, в начале боевых действий эти дроны «производили впечатление», но с тех пор армия России улучшила свою противовоздушную оборону, поэтому ВСУ используют их только для разведки.

«Теперь российские силы лучше знают свои слабые места, и беспилотникам пришлось вернуться к своим основным задачам, менее зрелищным — оказывать помощь другим силам и вооружениям», — цитирует Newsweek британского эксперта по беспилотникам Стива Райта.

Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет. Еще летом сообщалось о строительстве отдельного завода на Украине по производству «турецких птичек».

Фото: Shutterstock/FOTODOM «Байрактар»

Откуда у ВСУ беспилотники

Если говорить о малых беспилотниках, то рекордсмен — китайский Mavic, заявил NEWS.ru капитан III ранга запаса Максим Климов. По его словам, многие эксперты считают, что этот БПЛА произвел буквально революцию в артиллерии на поле боя.

«При этом нужно понимать, что Mavic не является чисто гражданским беспилотником. По сути это военный дрон, просто в мобилизационном варианте, который создавался для китайской армии. Вторая серьезная составляющая — массовый выпуск в Китае комплектующих для создания беспилотников: это различные контроллеры, аккумуляторные батареи, рулевые машинки, и т. д. С точки зрения закупки комплектующих львиная доля этих деталей приобретается и нами, и противником в Китае», — отметил Климов.

По мнению эксперта, большая часть поставок поступает от западных стран. Собственных комплектующих на Украине выпускается мизерное количество, добавил Климов.

У кого больше БПЛА — у Украины или России

«На Украине осталась достаточно серьезная инженерная школа, сильные специалисты по беспилотникам, которые собирают свои варианты из чужих деталей. По количеству применяемых беспилотников превосходство пока на стороне Украины», — высказал мнение Климов.

Но и Минобороны России активно ведет массовые закупки БПЛА, волонтеры также наладили поставки дронов в зону СВО.

Фото: МО Украины

В конце августа глава Госслужбы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил, что Киев планирует организовать производство или закупить за этот год до 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов. По его словам, такое количество необходимо, чтобы «совершать массированные атаки и пробивать дронами» российский противовоздушный щит. Как отметил Щиголь, власти уже заключили контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников.

24 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская промышленность должна в короткие сроки наладить массовое производство недорогих дронов. По его словам, эффективность таких аппаратов подтвердили бои в зоне СВО, чего никто не ожидал.

«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали. <...> Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», — сказал Медведев.

Директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что предприятия кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». По его словам, также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».

«И еще один важный момент: Украина начала формировать подразделения беспилотников более крупного уровня, — не ротами, а уже полками дронов. Как эффективный инструмент это еще не отработано, но процесс идет. В общем смысле беспилотники обретут реальное боевое могущество тогда, когда будут сформированы оперативные соединения: как было с танками после Первой мировой. Кто первый это сделает, тот получит преимущество на поле боя», — добавил Климов.

Когда у ВСУ закончатся беспилотники

На ближайшее время ВСУ обеспечены дронами, уверен Климов. По его мнению, речь идет не о возможностях производства на территории самой Украины, а о потенциале поставок готовых аппаратов и деталей для сборки через страны Запада.

«Возможности по их наращиванию у ВСУ многократно превосходят возможности Москвы. Это объективная реальность. У нас тоже работают отдельные структуры, но у Киева более системный подход. Нам есть над чем работать», — выразил мнение Климов.

Зачем ВСУ пытаются бить дронами по российской глубинке

Большинство атак ВСУ заканчиваются тем, что российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватывает украинские БПЛА. В ночь на 24 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены сразу 16 БПЛА, из которых 13 — в небе Крыма и три — в Волгоградской области, сообщило Минобороны РФ. В четверг российские системы ПВО перехватили украинский коптер в небе Брянской области.

«Значительная часть самолетов с пилотами во Вторую мировую тоже сбивалась, но это не прекращало их использования, а БПЛА не сопряжены сами по себе с потерей человеческой жизни экипажа», — отметил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин.

По его мнению, использование дронов, во-первых, имеет психологически-политический аспект, а во-вторых, — в сравнении с беспилотниками — подготовка летчика для обычной авиации требует значительного времени и средств.

«Дальнейшие атаки дронами со стороны Киева будут направлены больше на пиар для внутренней украинской аудитории и на попытку психологического воздействия на российское население и на внешнюю аудиторию. Правда, выглядит это бессмысленно», — считает Тебин.

Фото: МО Украины

Как добавил эксперт, Киев не столько решает политические, психологические, и стратегические задачи, сколько пытается «приободрить» украинское общество.

Как планируются налеты украинских БПЛА

Британское издание The Economist ранее рассказывало, что каждый налет украинских дронов по целям в глубине российской территории тщательно планируется, потому что в России хорошо работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Общий алгоритм выглядит так: операторы начинают атаку ранним утром, когда бдительность дежурных расчетов РЭБ и ПВО теоретически может ослабевать. Организуется одновременный массовый запуск БПЛА, чтобы средства противовоздушной обороны оказались в напряжении. Большинство дронов подавляется или сбивается, однако какой-тот процент долетает до нужного района.

Позже Киев собирает данные о результатах удара со спутников НАТО или из сообщений агентов, которые находятся на территории России.

Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что одновременный запуск множества дронов действительно может перегрузить систему ПВО. «Наличие в группе атакующих беспилотников аппаратов различного класса с различающимися характеристиками по скорости, заметности и так далее может усложнить для комплексов ПВО определение и выбор приоритетных целей», — подчеркнул Федутинов.

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