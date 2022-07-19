В Запорожской области состоялся обмен телами погибших

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле «45 на 45», сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что это всё были погибшие на мариупольском направлении.

У нас произошел обмен телами погибших «45 на 45». Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим Владимира Зеленского долго не давал согласие на обмен. Это все убитые на мариупольском направлении, — сказал он.

19 июля стало известно, что взрыв в драмтеатре Мариуполя в марте 2022 года стал причиной гибели 14 человек, сообщили в Генпрокуратуре Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в здании располагались огневые точки ВСУ, а сам взрыв произошел изнутри.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что следователи не нашли поражающих элементов или других признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя.