Власти ДНР не подтвердили версию авиаудара по драмтеатру в Мариуполе Генпрокуратура ДНР: версия авиаудара по драмтеатру в Мариуполе не подтвердилась

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко в беседе с РИА Новости заявил о том, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте текущего года произошёл внутри здания. По его словам, к такому выводу пришло следствие. Утверждения о российском авиаударе представитель ДНР назвал фейком.

По словам Куцурубенко, к озвученным им выводам следствие пришло на основании материалов уголовного дела, допросов очевидцев, проведённых экспертиз и исследований. Согласно его утверждению, все эти данные «свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошёл внутри».

При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов, — сказал Куцурубенко.

Он заявил, что утверждения о том, что Россия нанесла по театру авиационный удар «являются ложью и фейком». Согласно его утверждению, внутри здания произошёл взрыв «некоего безоболочного взрывного устройства».

Куцурубенко также уточнил, что в уголовном деле имеются показания о том, что за несколько часов до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание «какие-то ящики», которые, предположительно, могли сдетонировать.

Ранее в российском Минобороны заявляли, что бойцы украинского батальона «Азов» подорвали здание театра в Мариуполе.