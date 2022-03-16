МО РФ: боевики «Азова» взорвали здание театра в Мариуполе

Боевики украинского националистического батальона «Азов» совершили очередную провокацию, подорвав здание театра в Мариуполе. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт РИА Новости. В ведомстве также опровергли сообщения о совершении авиаудара по зданию театра, которое ранее появилось в украинских СМИ. Отмечается, что украинский батальон мог удерживать в здании заложников.

По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты могли удерживать заложников, используя верхние этажи в качестве огневых точек. С учётом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей № 3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось, — заявили в Минобороны РФ.

Представители Народной милиции ДНР ранее также заявили, что в Мариуполе готовится крупная фальсификация под руководством украинской стороны. Отмечалось, что ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине города, сообщив тем самым о большом числе жертв среди местного населения, и дискредитировать действия ВС РФ.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашeнков сообщал, что в заложниках у националистов на Украине остаются более семи тысяч иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в портах страны.

Ранее в среду американский президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи. При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объём дотаций за последние дни достиг $1 млрд. В рамках этой помощи Украина получит 800 лёгких систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.