В ДНР назвали число погибших в драмтеатре Мариуполя Генпрокуратура ДНР: в драмтеатре Мариуполя погибли 14 человек

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Интерьер в разрушенном здании Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе

Взрыв в драмтеатре Мариуполя в марте 2022 года стал причиной гибели 14 человек, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в здании располагались огневые точки ВСУ, а сам взрыв произошел изнутри.

Обнаружены останки 14 тел. Ко дню трагедии большое количество жителей, которые там были изначально, уже покинули это место, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что следователи не нашли поражающих элементов или других признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя. По ее данным, причиной взрыва стало безоболочное взрывное устройство или детонация неких ящиков, которые накануне занесли в театр некие лица в военной форме.

16 марта в Минобороны РФ обвинили боевиков «Азова» в подрыве здания театра в Мариуполе. В ведомстве опровергли сообщения о том, что военные РФ якобы нанесли авиаудар по зданию театра, которое ранее появилось в украинских СМИ. В МО подчеркнули, что здание никогда не рассматривалось в качестве цели для поражения. Кроме того, отмечалось, что «азовцы» могли удерживать в помещении заложников.