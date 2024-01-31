За что правнучка Валерия Чкалова призывает бомбить Москву?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Похоже, появилась стопроцентная претендентка на конфискацию имущества за фейки о нашей армии и за угрозы безопасности страны. Зовут ее Дарья Богданова — она правнучка нашего национального героя Валерия Чкалова по материнской линии, потомок младшей дочери летчика. Но ныне обладательница израильского паспорта с территории страны, обвиняемой в геноциде палестинского населения, призывает бомбить Москву, где у нее живут бабушка и мама. В ее понимании ядерная бомбардировка Хиросимы остановила войну, а потому она просто мечтает, чтобы москвичи услышали сигнал воздушной тревоги. Такой вот откровенный каннибализм, шокирующий даже ее собеседников.

Целят не в Путина — в Россию

Фраза нашего философа Александра Зиновьева «Целили в коммунизм, а попали в Россию!» ныне исключительно актуальна. Вот и Богданова начинает с проклятий в адрес «кровавого режима», а потом на голубом глазу предлагает уничтожить Москву, раз уж просто спалить одну Лубянку не получится.

Нас, конечно, не удивишь тем, что многие потомки «пламенных коммунистических вождей» покинули страну недостроенного коммунизма и перебрались за границу. Наследники Сталина и Хрущева, Фурцевой и Суслова. Не говоря уже о Горбачеве. В своем большинстве в дальних, ставших для них родных землях они предпочитают особенно не светиться. Но есть такие агрессивные русофобы, как наша героиня.

Казалось бы, образцовая и преуспевающая московская семья с непреходящими отблесками славы героического предка. Бабушка — кандидат наук, дедушка — академик, мама — доктор биологических наук, завкафедрой иммунологии в МГУ. И правнучка, для которой все это достояние и честь семьи не стоят и ржавой пули. Или все-таки в семье копилась некая обида, которая прорвалась в словах Богдановой?

Фото: Социальные сети Дарья Богданова

Тайна гибели Чкалова

Действительно, с наступлением гласности и эпохи представительной демократии потомки летчика стали педалировать свою версию его гибели. Дескать, Валерия Чкалова, которым гордилась вся страна, из ревности убили по приказу не то Сталина, не то Ежова с Берией. Причем версию с интересом подхватывали и за океаном, где память о знаменитом перелете через океан в Ванкувер была жива. Самое удивительное, что в момент гибели летчика его дети были крайне малы. А потому собственного мнения о тех событиях составить просто не могли.

Зато до начала девяностых семья пользовалась дачей в Серебряном Бору с огромным участком, которую советская власть предоставила потомкам аса в пожизненное пользование. Но с наступлением капитализма прежние обязательства потеряли силу, и семья не смогла приватизировать участок стоимостью в миллионы долларов. А на коммерческий выкуп средств, видимо, не было. Не помогли и апелляции к Юрию Лужкову и прочим сильным мира сего. Участок был распродан по кускам.

Повлияли ли те разборки вокруг дорогой собственности на состояние ума девочки? Кто знает. Хотя понятие родины неизменно шире любой латифундии. Но явно не для всех.

Деньги с ненавидимой родины

Можно, конечно, пошутить, что ненависть Дарьи Богдановой к России в чем-то даже бескорыстна. Ведь под натовскими бомбами, которые она мечтает обрушить на нашу столицу, может погибнуть и ее, как утверждают, неслабая квартирка недалеко от Садового кольца. Между тем, как полагают злые языки, доход Дарье для комфортного проживания в том же Израиле приносят и дивиденды от акций в неких технических сервисных фирмах.

Так что, видимо, можно найти что конфисковать по принимаемому ныне Госдумой закону. Ведь есть ощущение, что в ее словах состав не одного преступления.

Вот и писательница Улицкая в разговоре с пранкерами, думая, что беседует с Андреем Ермаком, заявила, что гонорары от издания ее книг идут на поддержку ВСУ. А авторские права — это ведь тоже собственность, вполне подлежащая изъятию.

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