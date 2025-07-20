Поддерживающей ВСУ правнучке летчика Чкалова грозит новое уголовное дело

В отношении правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) может быть возбуждено очередное уголовное дело, заявил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. Собеседник агентства пояснил, что основанием послужило систематическое уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

У нее (Богдановой. — NEWS.ru) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор, — сказал Алешкин.

Ранее суд оштрафовал Богданову на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Ее признали виновной в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП России.

Осенью 2024 года против Богдановой возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Его завели после интервью журналисту Олегу Кашину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным следствия, экспертиза нашла в ее словах признаки оправдания насильственной смены власти. Богданова уже уехала из России. Она объявлена в международный розыск.